銀杏館進軍火鍋界！灣仔店最平$68起野菜無限任食日式火鍋 指定日子設駐場歌手表演
社企餐廳「銀杏館」最近殺入火鍋界，灣仔店推出晚市日式火鍋，最平$68起即可任食新鮮野菜，即睇內文：
社企餐廳「銀杏館」殺入火鍋界！位於譚臣道23號的灣仔分店，早前正式推出晚市日式火鍋，最平$68就可以品嚐「野菜無限火鍋」，任食指定新鮮野菜，更設有多款豬牛海鮮套餐，餐廳逢星期四及六晚上還有歌手駐場表演，客人可以邊聽現場演出邊打邊爐。
逢星期四及六晚設駐場歌手表演
銀杏館成立於2003年 ，藉經營不同的業務為長者提供就業機會，自設農莊供應有機蔬菜及有機食品，食物標榜天然健康無味精。灣仔店是首間推出$68野菜無限任食日式火鍋的分店，湯底可選昆布白味增湯、白汁豚湯或鯛魚湯。除了任食指定新鮮野菜，客人也可點選包括牛肉、豚肉或海鮮的火鍋套餐，定價$148起，逢星期四及星期六晚，更設有駐場歌手演出。
不設牛肉豚肉及海鮮任食
任食火鍋消息一出，即引起網民熱議，避免客人誤會，餐廳亦特別發文澄清任食只限野菜無限火鍋， 不設牛肉、豚肉及海鮮任食。有網民回覆「今晚收工去試下」、「野菜夠健康」，有食客查詢火鍋是否有長者優惠，店方指長者有88折，性價比頗高。灣仔店座位有限，大家出發前記得訂位。
銀杏館灣仔店
地址：灣仔譚臣道23號 (地圖按此)
圖片來源：FB@gingko2005
文：Amy
