銀杏館進軍火鍋界！灣仔店最平$68起野菜無限任食日式火鍋 指定日子設駐場歌手表演

社企餐廳「銀杏館」殺入火鍋界！位於譚臣道23號的灣仔分店，早前正式推出晚市日式火鍋，最平$68就可以品嚐「野菜無限火鍋」，任食指定新鮮野菜，更設有多款豬牛海鮮套餐，餐廳逢星期四及六晚上還有歌手駐場表演，客人可以邊聽現場演出邊打邊爐。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

款式非常豐富。

逢星期四及六晚設駐場歌手表演

銀杏館成立於2003年 ，藉經營不同的業務為長者提供就業機會，自設農莊供應有機蔬菜及有機食品，食物標榜天然健康無味精。灣仔店是首間推出$68野菜無限任食日式火鍋的分店，湯底可選昆布白味增湯、白汁豚湯或鯛魚湯。除了任食指定新鮮野菜，客人也可點選包括牛肉、豚肉或海鮮的火鍋套餐，定價$148起，逢星期四及星期六晚，更設有駐場歌手演出。

廣告 廣告

設有多個火鍋套餐。

不設牛肉豚肉及海鮮任食

任食火鍋消息一出，即引起網民熱議，避免客人誤會，餐廳亦特別發文澄清任食只限野菜無限火鍋， 不設牛肉、豚肉及海鮮任食。有網民回覆「今晚收工去試下」、「野菜夠健康」，有食客查詢火鍋是否有長者優惠，店方指長者有88折，性價比頗高。灣仔店座位有限，大家出發前記得訂位。

$68指定野菜無限任食。

銀杏館灣仔店

地址：灣仔譚臣道23號 (地圖按此)

圖片來源：FB@gingko2005

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？