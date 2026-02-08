黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
人氣烘焙店BAKERY BY THE GRAND登陸九龍塘又一城！必食金獎威靈頓乳鴿卷+米芝蓮餐廳Robuchon級數酸種麵包
喜歡吃麵包的朋友要留意！灣仔排隊店BAKERY BY THE GRAND登陸九龍塘又一城了！即睇Yahoo Food專訪：
灣仔排隊名店BAKERY BY THE GRAND 正式進駐九龍塘又一城！作為葡京餐飲集團旗下的烘焙概念店，新店不僅帶來了招牌「外酥內滑」蛋撻、多達6款口味的巴斯克芝士蛋糕、全球性得獎甜品等等，但說到最令人期待當然是跟米芝蓮餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同一酵母炮製出來的多款麵包！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
支持本地農業
今次BAKERY BY THE GRAND開分店，可以說是非常有心思，先說Cafe的食材是以本地新鮮食材為主軸，全店只採用本地農場水耕種植的蔬菜入饌。另外今次特別與本地蜂蜜品牌「香港原蜜」合作，將本地生產的蜂蜜融入多款菜餚、甜品及特色飲品之中，即是大家只要Order相關餐點，即已用自己的方法支持本地農業！
專屬全透明咖啡烘焙房
來到新店，可以說用目不暇給來形容，因為一步進門就會看到專屬全透明咖啡烘焙房，讓食客在品嚐咖啡的同時，能親眼目睹咖啡豆的烘焙過程。品牌更特意創作出2款House Blend，包括「日之香港」融合中美洲與南美洲咖啡豆，展現明亮活力與細膩堅果香氣；以及「夜之香港」則以花果香為主調，口感柔滑細緻。
與米芝蓮級餐廳共用酵母
今次新店的靈魂人物由兩位獲獎無數的年輕主廚擔任，行政主廚Derek Sit曾任職於米芝蓮餐廳LE SALON DE THÉ DE JOËL ROBUCHON，而甜點主廚 Simon Tsang 更是兩屆全球糕點廚師挑戰賽金牌得主。今次為慶祝又一城分店開幕，烘焙系列更選用集團精心培育逾二十年的酸種製作，與米芝蓮級餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同一酵母炮製出多款麵包！
多款焦點甜點主食
除了麵包外，又一城還有多款灣仔本店的人氣代表作，包括每日限量出爐、外酥內滑的酥皮蛋撻、口感如雪糕般柔軟細膩的WEIGHT IT YOUR WAY巴斯克芝士蛋糕、榮獲至尊金獎的威靈頓乳鴿卷、自家製雪糕等等，單單是菜單的豐富程度已經需要多來幾次慢慢逐一品嚐！
BAKERY BY THE GRAND－九龍塘店
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2樓LG2-11號舖（地圖按此）
電話：2295 0868
營業時間：08:00am-09:30pm
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【蛋撻王】感謝日 蛋撻、港式麵包、甜品蛋糕75折（只限09/02）
今日（2月9日）係蛋撻王感謝日，嚟蛋撻王餅店及一口烘焙分店，只要like蛋撻王Facebook/IG即可以75折購買Q嘜酥皮蛋撻、牛油皮蛋撻、足料自家製港式麵包同手作甜品蛋糕，儲埋會員積分仲可以換領各款產品！
經絡: 按保需求大減 料按保數字將繼續低位橫行
根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2026年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1100宗及59.4億港元，較2025年12月份的1040宗及55.53億港元，宗數及金額分別增加60宗(5.8%)及3.87億港元(7%)，均連跌5個月後回升。2026年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為460宗及23.56億港元，較2025年12月份的504宗及25.36億港元，宗數及金額分別減少44宗(8.7%)及1.8億港元(7.1%)，均連跌4個月，宗數創逾7年(86個月)新低，金額創逾1年(14個月)新低；平均新取用按保貸款金額為512萬港 元，按月增加9萬元(1.8%)，創9個月新高；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為26%，二手物業佔比為74%並創2年新高。以首1個月比較，今年首月新批出按保貸款宗數及金額比去年同期的1281宗及66.66億港元下跌181宗(14.1%)及7.26億港元(10.9%)，宗數及金額分別創近10年及7年的首月新低。而首月新取用按保貸款宗數及金額比去年同期的517宗及25.88億元減少57宗(11%)及2.32億港元(9%)，宗
八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略
辦年貨又有著數！八達通宣布推出 2026 年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！
冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大
冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。
金宣虎私下是「老錢風」穿搭高手？3個穿搭公式穿出溫柔系「高質量男友」質感
講到近期人氣急升的男星，絕對少不了「酒窩王子」金宣虎！他主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》在全球多個地區都登上收視榜首，劇中溫柔體貼的形象再度圈粉無數。如果你也被金宣虎在螢幕上那份溫暖形象吸引，那麼絕對不能錯過他簡約有型的私服品味！
黎智英案被判囚20年 李家超指彰顯法治與正義
香港特區高等法院原訟法庭今日(9日)就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在案件的總刑期為20年；其餘八名被告則被判監禁六年三個月至10年不等。《蘋果日報》三間相關公司各被判罰款約300萬港元。 行政長官李家超表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得。 李家超指，黎智英危害國家安全的惡行，傷害國家及香港特區的利益，傷害市民的利益。法庭經過156日公平公正的公開聆訊，審視多達2,220項證物、超過8萬頁文件、14名控方證人的證供，鐵證如山，證實黎智英的反中亂港主腦角色。 法庭在1月12至13日的聆訊中，聽取各被告就判刑方面的陳詞後，今日頒布判刑理由書，詳述理由，說明對各項判刑因素的考量。法庭裁定案件的「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪」屬於最嚴重的級別；而兩項「串謀勾結外
【7-11】買麵包 送淳茶舍冷萃茶（即日起至13/02）
今個星期到7-eleven買任何7-SELECT麵包，送淳茶舍冷萃茶（500毫升），幫你快速充電！
再多五人疑吃生蠔後食物中毒 食環署指示供應商暫停售生蠔
【Now新聞台】再多五人懷疑進食生蠔後食物中毒。衞生防護中心過去三周已錄得34宗食物中毒個案，近九成與諾如病毒有關，全部人都曾食用生蠔。有醫生指，不排除生蠔受到飼養的海水污染，未經煮熟進食有機會受感染。餐廳Chef's Cuts繼啟德分店有六人上月30日進食生蠔後食物中毒，再有兩男三女同日晚上在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場分店用餐約14至49小時後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們30至38歲，其中三人已求醫，毋須入院，全部人情況穩定。初步調查顯示，他們都曾經進食生蠔。食環署早前已到餐廳及兩間生蠔供應商調查，並指示供應商暫停出售及供應生蠔。餐廳指，懷疑事件源於生蠔，旗下所有餐廳已暫停供應，對受影響的顧客致以關懷，會全面審查供應鏈，並配合衞生防護中心調查。衞生防護中心指，食物中毒個案近日持續增加，過去三周已錄得34宗、涉及108人，其中30宗、一共94人與諾如病毒相關，全部在潛伏期內曾食用生蠔。有醫生指，諾如病毒可以經環境及人傳人感染，冬季天氣適合病毒繁殖，加上有較多節日聚會，是每年食物中毒的高峰季節，生蠔、三文治、沙律及魚生等都是高危食物。家庭醫生林永和：「於冬天較活躍的包括諾如病毒，因為生蠔是貝殼類，可能飼養上感染了這個病毒，可能搭飛機或到世界各地，受污染的生蠔繼續帶著病毒。於被進食的過程，如果是生蠔繼續有冰冷藏牠，即使很新鮮，病毒一樣很新鮮，只要吃下肚，根據流行病學，九成都會出現病徵。」他指，食物必須徹底清潔及煮熟後進食，而酒精搓手液未能消除諾如病毒，建議市民接觸食物前用梘液清潔雙手。 #要聞
【百佳】精選產品買1送1（即日起至12/02）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有高潔絲極柔安心熟睡褲平均$28/件、粉紅桃子洗衣珠平均$69.5/件、倩絲親膚4層Q版紙手巾平均$10/件、金御膳椰汁蛋卷平均$37.5/件！
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
泰國大選結果出爐！阿努廷領軍自豪泰黨大勝 政治動盪有望告終？
泰國國會大選結果出爐，總理阿努廷領導的泰自豪黨大勝，席次大幅領先人民黨與為泰黨。分析指出，民族主義策略奏效，新政府可望結束長期政治動盪；同日修憲公投亦高票過關，泰國政治改革再啟動。
在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？
最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。 而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！
【U士多】開心果 $45/箱、劍威蘇格蘭威士忌 $75/支（即日起至19/02）
今期U士多有立頓金裝倍醇奶茶34條裝 $49.9/袋、The Vegan Farm有機甘栗4包裝 $29.9/2件、潮州萬亨炭燒肉脯 $20.9/袋、YummyFood開心果350g $45/桶、有樂雷神朱古力 $30/2件、三立製菓蝴蝶酥 $18/袋、劍威蘇格蘭威士忌1L $75/支、尊利獲加Johnny Walker紅牌威士忌1L $178/支！
Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲
BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。
生蠔中毒｜黃竹坑Chef's Cuts再爆5人中招！全港一周急增27宗 諾如病毒肆虐4類人高危
各位生蠔愛好者注意！衞生防護中心公布，近日全港錄得的生蠔食物中毒個案大幅上升，單是本月第一周已急增至 27 宗！ 最新一宗個案涉及黃竹坑新商場 THE SOUTHSIDE 內的西餐廳 Chef's Cuts，5 名食客進食生蠔後出現上吐下瀉及發燒等病徵。 臨近農曆新年聚餐高峰期，專家呼籲市民要小心選擇海產，並點名3類人士 應避免進食生蠔。
Lisa、Jennie掀起「滑雪時尚」！從滑雪外套到滑雪眼鏡，沒有下雪也要把裝備穿起來
滑雪季節又來了，身邊不少朋友都計劃去日本、韓國或歐洲滑雪。時尚界就來參一腳，把「滑雪時尚」掀起來，Jennie、Lisa也在IG上發布滑雪穿搭，讓滑雪裝備看起來都超時尚。甚至有些裝飾，如滑雪眼鏡都被掀起熱潮，不是滑雪季都要把它們穿起來，一起來看看這股滑雪時尚風吧！
大掃除貼士│陳年咖啡漬 清潔孖寶至洗得
慈菇又即芽菇，新年時間很多時都會看到一道慈菇燜豬肉的菜式，不過慈菇除了用來跟豬肉同燜，單用慈菇來煮一樣美味，趁今天是赤口不宜外出拜年，不如就進廚房拿幾個慈菇來做這辣味炸慈菇片。慈菇澱粉重，炸之前先浸洗表面的澱粉再風乾會更好炸，而炸的時候先冷油下鍋，把慈菇片沾上油後再開火，未變硬身前先不要亂動，炸起後便會香脆非常，更有種獨特香氣，比薯片更好下酒，即睇如何清洗咖啡漬：
塔斯曼尼亞車厘子2026｜新年入手攻略！價錢/季節/品種推介/防偽新招
塔斯曼尼亞車厘子2026｜塔斯曼尼亞車厘子（Tasmanian Cherries）向來是港人農曆新年的送禮首選。每逢農曆新年前夕，塔斯曼尼亞車厘子各大品牌如金袋鼠、T.R紅鑽石亦相繼應市，由於今年農曆新年較遲（2月17日），車厘子的當造期與辦年貨的黃金檔期完美重疊，這意味著今年大家有機會吃到質素最頂級、糖度最高的「中尾期」品種！今次Yahoo Food就為各位探查塔斯曼尼亞車厘子最新行情，講解一下三大品牌價錢、當造季節、品種推介，並教大家應該如何揀選塔斯曼尼亞車厘子，及認清各大廠商的防偽新招！
諾如病毒是甚麼？食生蠔中毒個案急增！酒精殺唔死病毒？一文睇清症狀/傳染途徑/預防方法懶人包
諾如病毒是甚麼？香港不少市民都愛食生蠔、打邊爐，但要小心「禍從口入」！衞生防護中心近日公布，過去三周錄得的食物中毒個案急增，當中近九成與諾如病毒（Norovirus）有關，且患者全部都曾進食生蠔 。到底諾如病毒有什麼病徵？中了招又如何止瀉？最重要是，原來常用的酒精搓手液竟然殺不死病毒？Yahoo Food 為大家整理了諾如病毒的懶人包，助你遠離腸胃炎！
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。