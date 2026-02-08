人氣烘焙店BAKERY BY THE GRAND登陸九龍塘又一城！必食金獎威靈頓乳鴿卷+米芝蓮餐廳Robuchon級數酸種麵包

灣仔排隊名店BAKERY BY THE GRAND 正式進駐九龍塘又一城！作為葡京餐飲集團旗下的烘焙概念店，新店不僅帶來了招牌「外酥內滑」蛋撻、多達6款口味的巴斯克芝士蛋糕、全球性得獎甜品等等，但說到最令人期待當然是跟米芝蓮餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同一酵母炮製出來的多款麵包！

支持本地農業

今次BAKERY BY THE GRAND開分店，可以說是非常有心思，先說Cafe的食材是以本地新鮮食材為主軸，全店只採用本地農場水耕種植的蔬菜入饌。另外今次特別與本地蜂蜜品牌「香港原蜜」合作，將本地生產的蜂蜜融入多款菜餚、甜品及特色飲品之中，即是大家只要Order相關餐點，即已用自己的方法支持本地農業！

餐廳環境相當闊落。

專屬全透明咖啡烘焙房

來到新店，可以說用目不暇給來形容，因為一步進門就會看到專屬全透明咖啡烘焙房，讓食客在品嚐咖啡的同時，能親眼目睹咖啡豆的烘焙過程。品牌更特意創作出2款House Blend，包括「日之香港」融合中美洲與南美洲咖啡豆，展現明亮活力與細膩堅果香氣；以及「夜之香港」則以花果香為主調，口感柔滑細緻。

推出兩款自家製House Blend。

與米芝蓮級餐廳共用酵母

今次新店的靈魂人物由兩位獲獎無數的年輕主廚擔任，行政主廚Derek Sit曾任職於米芝蓮餐廳LE SALON DE THÉ DE JOËL ROBUCHON，而甜點主廚 Simon Tsang 更是兩屆全球糕點廚師挑戰賽金牌得主。今次為慶祝又一城分店開幕，烘焙系列更選用集團精心培育逾二十年的酸種製作，與米芝蓮級餐廳Joël Robuchon Hong Kong共用同一酵母炮製出多款麵包！

除了多款特色麵包，店內還有即叫即做的煙囪卷！

多款焦點甜點主食

除了麵包外，又一城還有多款灣仔本店的人氣代表作，包括每日限量出爐、外酥內滑的酥皮蛋撻、口感如雪糕般柔軟細膩的WEIGHT IT YOUR WAY巴斯克芝士蛋糕、榮獲至尊金獎的威靈頓乳鴿卷、自家製雪糕等等，單單是菜單的豐富程度已經需要多來幾次慢慢逐一品嚐！

威靈頓乳鴿卷 $298 於「名廚之最大賞廚藝比賽」 ，榮獲至尊金獎，價錢相當合理，肉質細膩。

魚子醬松露冷意粉 $188 每條意粉都吸滿松露香氣，吃起來非常清爽。

必食超可愛熊仔瑪德蓮，即叫即焗，香氣大爆發！

有6款巴斯克蛋糕，最特別一定是芋頭臘腸味！

BAKERY BY THE GRAND－九龍塘店

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2樓LG2-11號舖（地圖按此）

電話：2295 0868

營業時間：08:00am-09:30pm

