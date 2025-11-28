火場獲救動物或有內傷 獸醫提醒應盡快送醫檢查

【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，消防員陸續救出多隻動物，不少貓、狗、雀鳥、龜等經歷災劫，頑強生存下來，並回到主人身邊團聚，惟有獸醫提醒，獲救動物應盡快帶到獸醫診所檢查，因為即使外表看起來沒大礙，但他們可能出現吸入濃煙中毒、內部熱傷等，情況嚴重或會引致死亡。

NPV非牟利獸醫服務協會獸醫對本報表示，火災現場有機會讓動物燒傷，動物吸入高溫濃煙也可能造成體內灼傷等，因此即使生還獲救，不代表健康沒有問題，仍應帶到獸醫診所檢查。

火災現場的動物可能出現受傷情況，包括因吸濃煙引致肺腫、缺氧；因一氧化碳中毒令血液無法帶氧；出現遲發性肺水腫；內部熱傷等。這些內傷未必馬上發作，但可能會對動物造成生命危險。

獸醫表示，主人應盡快帶獲救動物到獸醫診所求醫，獸醫會根據動物情況進行影像檢查等，作出適當的治療，減少動物因內部受傷而猝死的風險。

多間獸醫診所均已提出會為受災動物提供免費緊急醫療服務。

NPV流動獸醫診所：停泊於大埔運頭街10號大埔聖母無玷之心堂

Pet Space：受災動物醫療費用全數豁免

黎昌生獸醫診所：免費獸醫服務（包括檢查、氧氣支援等）

奧利安動物醫院：免診症費用

大埔普益獸醫診所：免費為受火災影響的寵物檢查診症

康迪亞獸醫：免費健康檢查

Ginkgo 獸醫診所：提供免費醫療服務

城大動物醫療中心：豁免診金

