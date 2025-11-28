宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
火場獲救動物或有內傷 獸醫提醒應盡快送醫檢查
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，消防員陸續救出多隻動物，不少貓、狗、雀鳥、龜等經歷災劫，頑強生存下來，並回到主人身邊團聚，惟有獸醫提醒，獲救動物應盡快帶到獸醫診所檢查，因為即使外表看起來沒大礙，但他們可能出現吸入濃煙中毒、內部熱傷等，情況嚴重或會引致死亡。
NPV非牟利獸醫服務協會獸醫對本報表示，火災現場有機會讓動物燒傷，動物吸入高溫濃煙也可能造成體內灼傷等，因此即使生還獲救，不代表健康沒有問題，仍應帶到獸醫診所檢查。
火災現場的動物可能出現受傷情況，包括因吸濃煙引致肺腫、缺氧；因一氧化碳中毒令血液無法帶氧；出現遲發性肺水腫；內部熱傷等。這些內傷未必馬上發作，但可能會對動物造成生命危險。
獸醫表示，主人應盡快帶獲救動物到獸醫診所求醫，獸醫會根據動物情況進行影像檢查等，作出適當的治療，減少動物因內部受傷而猝死的風險。
多間獸醫診所均已提出會為受災動物提供免費緊急醫療服務。
NPV流動獸醫診所：停泊於大埔運頭街10號大埔聖母無玷之心堂
Pet Space：受災動物醫療費用全數豁免
黎昌生獸醫診所：免費獸醫服務（包括檢查、氧氣支援等）
奧利安動物醫院：免診症費用
大埔普益獸醫診所：免費為受火災影響的寵物檢查診症
康迪亞獸醫：免費健康檢查
Ginkgo 獸醫診所：提供免費醫療服務
城大動物醫療中心：豁免診金
The post 火場獲救動物或有內傷 獸醫提醒應盡快送醫檢查 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
大埔宏福苑災場逾60動物獲救 20多隻不幸離世 近200動物未尋回
【動物專訊】火災無情人間有愛，大埔宏福苑火災現已造成最少94人死亡、70人受傷，尚有許多人和動物失聯，令許多家庭痛失至親至愛。火警在燃燒逾43小時終被救熄，連日來許多市民及動物機構自發前往災場做義工，愛護動物協會、龜途、兔兔基地等多個動物組織及許多獨立義工在場協助救援，盼望可救得一命得一命。根據關注動物褔利聯盟統計，大埔宏福苑災場有逾60動物獲救，20多隻不幸離世，尚有近200動物未尋回，現時有許多主人現場苦等。多個動物機構留守協助，盼望盡力在黃金時候協助動物與主人。 在中午12時多，更有一隻宏志閣1406室的白色約瑟犬平安獲救，由愛協督察抱出來及交回給主人。由多個動物機構組成的關注動物褔利聯盟這幾日均留守在封鎖線外，即場協助主人與獲救動物團聚，在場包括浪浪之家、龜途、香港鸚鵡救援、兔兔基地動物救援、浪浪協進會等。現場有很多主人一直苦等，當消防員將動物救下來時，會先交愛護動物協會獸醫檢查，然後再由義工處理。現場亦有3個私營獸醫團隊，即場為動物作分流檢查，決定是否要送院、是否需要吸氧，或主人可以即時接走等。 區議員劉鎮海事前為主人求助進行登記，一共收到約150個單位，涉及約260隻動物，香港動物報 ・ 2 小時前
聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單
聖誕節2025轉眼就到，準備聖誕禮物是節日必備環節。各位無頭緒的話，來來來，給你聖誕禮物實用大全，從$100起的禮物推薦，為你準備好送給男朋友女朋友、老公老婆另一半，甚至是閨密兄弟好友，以及親朋戚友、公司同事的交換禮物提案，都在這裡來個懶人包，給你聖誕禮物靈感指南！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠全單75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有Black Friday優惠，即日起至12月3日凌晨2點， 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼可享全單75折，同時還有指定信用卡優惠，新會員首次下單更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 6 小時前
Black Friday優惠2025｜iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 1 天前
雪花秀Sulwhasoo黑五Black Friday優惠激減25折起！皇牌再生精華半價／面膜每塊不用$35
人氣美妝及日用品店莎莎SaSa今年黑色星期五Black Friday優惠極吸引，不少人氣護膚及化妝品牌都有超強勁折扣，而當中最吸晴絕對是韓國貴婦級品牌雪花秀Sulwhasoo的優惠，品牌部份護膚品有限時低至25折，折後價分分鐘比免稅店更平，非常誇限！想知今次雪花秀Sulwhasoo黑五優惠有邊幾款抵買產品？即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜Columbia限時低至31折！遠足懶人鞋$1XX/防水保暖外套$477/半拉鍊抓毛絨上衣$268
一到放假，行山遠足已經成為不少人的娛樂活動。在此之前，大家可以準備定運動裝備，剛好Columbia有限時Black Friday優惠，多款行山鞋、運動服裝都有平，最平可低至31折！例如防水保暖外套，75折後減至$477，日夜溫差大，山上氣溫變幻莫測，非常值得入手。此外，簡單行郊遊路線人士還可以入手Boat Shoe，原價$506現在只需$159即可入手，大家感興趣快去入手！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
11月完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）
由即日起至12月2日，adidas香港官方網上商店指定貨品限時降價低至25折，adiClub會員購買指定產品滿$1,000再享額外九折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞
如果你正在找一款實惠好用的真無線降噪耳塞，不妨考慮 Black Friday Week 期間降至歷史新低價的初代 JBL Tune Buds。雖然它不是最新款，但考慮 US$40 的價格後性價比超高。換算後約 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費條件。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung P9 Express 新品急降，HK$370 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$47.5 和 US$75 即可購入 256GB 和 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：火災造成128人死 不排除數目繼續增加
大埔宏福苑五級火｜保安局局長鄧炳強表示，火災造成128人死 不排除數目繼續增加Fortune Insight ・ 43 分鐘前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 1 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前