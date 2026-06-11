火山引擎與比高集團宣布「AI+IP」深度合作，AI玩法6月10日登陸國內多個平台

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 火山引擎今日攜手Data Hash合作客戶比高集團，正式達成「AI+IP」深度戰略合作，依托Seedance 2.0大模型影片生成能力與周星馳經典影視IP資源打造全新AI內容創作玩法，開創AI行業IP合規商業化全新模式。該系列AI互動玩法已於2026年6月10日起，陸續登陸國內各大AI內容創作平台。



據了解，本次合作相關AI玩法率先在火山方舟體驗中心、火山引擎Kickart兩大官方平台上線，同時同步開放适配LibTV、筷子科技麗幀引擎、萬興劇廠、萬興喵影、Pixmax、納米P影片、快剪輯、360AI智剪、美片等多款主流AI創作工具平台。此外，項目已規劃後續上線計畫，將在稍後時間陸續登陸抖音、即夢、剪映、小雲雀平台，持續拓寬大眾體驗渠道與IP商業化邊界。



本次合作核心依托火山方舟版權商業化平台與Seedance 2.0先進影片生成技術，正版授權開放周星馳《喜劇之王》《長江7號》《食神》三大經典電影IP。廣大用戶可基於正版IP素材開展合規AI內容創作，徹底解決AIGC行業長期存在的內容版權模糊、侵權頻發、二創無法變現的核心痛點，搭建起AI時代IP全鏈路合規變現體系，有效赋能內容創作者與影視企業，充分激活經典知識產權的商業價值。



AI技術的普及極大提升了內容創作效率，但無授權AI二創、IP盜用、權屬混亂等問題持續擾亂行業發展秩序。此次雙方聯手打造的全新商業模式，高效整合技術、IP、渠道多方核心資源，在嚴格保障IP合法權益的前提下，為創作者提供了合法合規的內容創作與商業變現路徑，同時拉近大眾粉絲與經典影視IP的互動距離，助力老牌經典IP突破圈層，實現年輕化、常態化長效傳播。



Data Hash副行政總裁Barbie Man表示：自2022年9月起，Data Hash便持續協助比高集團開展業務轉型。在AI技術問世後，團隊進一步助力比高集團在人工智慧生成內容（AIGC）領域探索全新商機，十分欣慰見證比高集團成功在AI文娛領域站穩腳跟，順利完成產業升級與創新佈局。



比高集團發言人Ignious Yong表示，非常榮幸能夠與國內乃至全球頂尖的科技企業火山引擎達成深度合作。作為深耕「AI+內容+IP」賽道的企業，本次合作將為優質IP、行業名人及內容創作者打造長效、可持續的商業變現模式。目前雙方正深入推進「AI+IP」深化合作的探討，期望共同搭建規模更大、價值更高的產業生態系統，為整個文娛行業創造更多價值與變現機遇，在周星馳先生及合作夥伴的支持下，對本次合作的長期發展充滿期待。



自2026年6月10日起，全網用戶可正式體驗三大周星馳經典影視IP的AI互動創作功能，各合作平台將陸續發布詳細玩法細則。項目方誠邀廣大內容創作者、影視從業者、藝術愛好者共同參與，探索AI與經典IP的融合新機遇，用戶可持續關注各平台官方動態獲取最新資訊。



Hashtag: #BingoGroup #火山引擎



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總部位於香港的多元化商業服務企業，主營專業顧問諮詢、企業加速器計畫、項目管理服務，同時佈局AI內容創作與媒體品牌推廣，致力於協助客戶生成高質量AIGC內容，依托數位平台實現高效品牌推廣與永續增長。

關於比高集團控股有限公司

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