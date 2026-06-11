火山引擎與比高集團宣布「AI+IP」深度合作，AI玩法6月10日登陸國內多個平台
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 火山引擎今日攜手Data Hash合作客戶比高集團，正式達成「AI+IP」深度戰略合作，依托Seedance 2.0大模型影片生成能力與周星馳經典影視IP資源打造全新AI內容創作玩法，開創AI行業IP合規商業化全新模式。該系列AI互動玩法已於2026年6月10日起，陸續登陸國內各大AI內容創作平台。
據了解，本次合作相關AI玩法率先在火山方舟體驗中心、火山引擎Kickart兩大官方平台上線，同時同步開放适配LibTV、筷子科技麗幀引擎、萬興劇廠、萬興喵影、Pixmax、納米P影片、快剪輯、360AI智剪、美片等多款主流AI創作工具平台。此外，項目已規劃後續上線計畫，將在稍後時間陸續登陸抖音、即夢、剪映、小雲雀平台，持續拓寬大眾體驗渠道與IP商業化邊界。
本次合作核心依托火山方舟版權商業化平台與Seedance 2.0先進影片生成技術，正版授權開放周星馳《喜劇之王》《長江7號》《食神》三大經典電影IP。廣大用戶可基於正版IP素材開展合規AI內容創作，徹底解決AIGC行業長期存在的內容版權模糊、侵權頻發、二創無法變現的核心痛點，搭建起AI時代IP全鏈路合規變現體系，有效赋能內容創作者與影視企業，充分激活經典知識產權的商業價值。
AI技術的普及極大提升了內容創作效率，但無授權AI二創、IP盜用、權屬混亂等問題持續擾亂行業發展秩序。此次雙方聯手打造的全新商業模式，高效整合技術、IP、渠道多方核心資源，在嚴格保障IP合法權益的前提下，為創作者提供了合法合規的內容創作與商業變現路徑，同時拉近大眾粉絲與經典影視IP的互動距離，助力老牌經典IP突破圈層，實現年輕化、常態化長效傳播。
Data Hash副行政總裁Barbie Man表示：自2022年9月起，Data Hash便持續協助比高集團開展業務轉型。在AI技術問世後，團隊進一步助力比高集團在人工智慧生成內容（AIGC）領域探索全新商機，十分欣慰見證比高集團成功在AI文娛領域站穩腳跟，順利完成產業升級與創新佈局。
比高集團發言人Ignious Yong表示，非常榮幸能夠與國內乃至全球頂尖的科技企業火山引擎達成深度合作。作為深耕「AI+內容+IP」賽道的企業，本次合作將為優質IP、行業名人及內容創作者打造長效、可持續的商業變現模式。目前雙方正深入推進「AI+IP」深化合作的探討，期望共同搭建規模更大、價值更高的產業生態系統，為整個文娛行業創造更多價值與變現機遇，在周星馳先生及合作夥伴的支持下，對本次合作的長期發展充滿期待。
自2026年6月10日起，全網用戶可正式體驗三大周星馳經典影視IP的AI互動創作功能，各合作平台將陸續發布詳細玩法細則。項目方誠邀廣大內容創作者、影視從業者、藝術愛好者共同參與，探索AI與經典IP的融合新機遇，用戶可持續關注各平台官方動態獲取最新資訊。
Hashtag: #BingoGroup #火山引擎
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關於Data Hash Group Limited
總部位於香港的多元化商業服務企業，主營專業顧問諮詢、企業加速器計畫、項目管理服務，同時佈局AI內容創作與媒體品牌推廣，致力於協助客戶生成高質量AIGC內容，依托數位平台實現高效品牌推廣與永續增長。
關於比高集團控股有限公司
香港交易所創業板上市娛樂科技企業（股份代號：8220），由著名演員及導演周星馳控股，核心業務聚焦「AI+內容+IP」賽道，深耕經典IP商業化與AI技術融合創新。
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火山方舟版權商業化平台上線 夥周星馳三大經典影視IP達成AI視頻創作版權合作
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《大行》里昂：中國啟動2萬億人民幣全國AI建設藍圖 為基礎設施發展提供增長動力 加速國內AI晶片替代進程
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阿里釘釘換CEO 90後「技術極客」陳宇森接棒
<匯港通訊> 阿里巴巴(09988)宣布釘釘(Ding Talk)管理層調整，陳航卸任釘釘首席執行官(CEO)，由1992年出生的「技術極客」陳宇森接棒，將是阿里最年輕事業部CEO。釘釘副總裁馬銳拉離任後發表「想多活幾年」帖文，回應由釘釘AI工具產品經理滕雅辛發布7.5萬字文章《置身釘內》，指「一周7天連軸轉，早上9點到崗，凌晨2點才回家，我真的想多活幾年」。阿里合夥人委員會昨日在公司內網帖文《有情有義有成長，才是阿里文化》，對釘釘離職員工長文引發的討論表達鮮明態度，並以嚴厲措詞批評釘釘團隊的管理方式，直指「這不是阿里文化該有的樣子」。發文翌日，阿里即宣布釘釘管理層調整。據內地傳媒報道，陳宇森是年少成名的技術極客，也是技術型連續創業者，曾入選福布斯亞洲「30 Under 30」，曾在頂級電腦賽事屢獲冠軍，22歲時創辦的網路安全公司長亭科技被阿里雲收購。他於去年在阿里雲內部創業，帶領研發AI Agent產品MuleRun。 (ST)
上市不足半年 智譜謀返A股籌百五億
今年初登陸港交所的智譜，上市不足五個月便啟動A股融資計劃，折射出中國AI產業已進入資本實力決定勝負的新階段 重點： 李世達 今年初才以「中國大模型第一股」身份登陸港交所的北京智譜華章科技股份有限公司（2513.HK），近日宣布計劃發行A股並申請在上海證券交易所科創板上市，可能的集資規模高達150億元（22.15億美元）。這個數字超過公司今年初香港IPO集資額兩倍以上。 對一家剛完成上市的企業而言，智譜在短短五個月內「回A」，凸顯出中國AI產業已進入資本競賽階段。 根據公司公告，智譜擬發行不超過3,876.9萬股A股，佔擴大後總股本約8%，募集資金將投向總投資額150億元的三個項目，包括人工智能通用基座大模型、大模型MaaS平台及補充流動資金等。單是人工智能通用基座大模型項目便需要120億元資金，遠超一般科技企業研發投入規模。 今年1月，公司剛完成香港IPO，合共集資淨額約48.96億港元。截至5月29日，公司仍有約28.39億港元上市所得款項尚未動用。反映管理層此舉考慮的已非短期營運需求，而是更長遠的產業競爭。 智譜近年發展速度相當驚人，2025年收入達7.24億元，按年增長131.9
《大行》招銀國際首予MiniMax(00100.HK)「買入」評級 目標價570元
招銀國際發表研究報告，首予MiniMax(00100.HK)「買入」評級，目標價為570港元，基於80倍2026財年預測市銷率(P/S)。該行指出，MiniMax作為全球領先的人工智能(AI)大模型公司之一，具備從一開始即致力研發多模態模型、以高成本效益交付AI智能，以及具備觸達全球用戶並從中變現的能力 。 招銀國際預測，在AI原生產品的強勁需求以及多模態能力的推動下，MiniMax在2025至2028財年期間的總收入複合年均增長率達181%，並在2028財年達到17.48億美元。同時，在營運槓桿和效率提升的支持下，預計調整後淨利潤率將從2025財年的-317%改善至2028財年的-19%。(ad/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「美聯筍盤APP」於華為應用程式市場累計下載量突破14萬次
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甲骨文股價盤後下跌 數據中心成本掩蓋AI相關業務成長
Oracle 【彭博】-- 甲骨文股價盤後下跌，此前公司公佈的季度資本支出高於預期，引發投資者對其人工智能(AI)基礎設施業務盈利能力的擔憂。截至5月31日的財季資本支出約為165億美元，全年總額達到557億美元，高於該公司此前預計的500億美元。資本支出主要衡量數據中心支出。財務長Hilary Maxson在財報發布後的電話會議上表示，甲骨文預計在截至2027年5月的當前財年中，淨資本支出約為700億美元。她表示，由於部分組件的預付款項，報告口徑下的數字將高出200億至250億美元。甲骨文長期以來以數據庫軟件聞名，如今已轉型為一家為AI任務提供算力的服務商，並正在為OpenAI及其他客戶大規模建設數據中心。為應對資本需求，該公司表示，在剛剛結束的財年中通過債務融資籌集了430億美元、通過股權融資籌集了50億美元。2027財年，該公司計畫通過債務和股權融資再籌集400億美元，其中包括此前宣布的200億美元按市價發行計畫。該股盤後下跌約5%，此前收於201.26美元。TD Cowen分析師Derrick Wood寫道，過去三個月該公司股價已上漲35%，可能是由於投資者對算力提供商以及甲骨
超微電腦計畫進行70億美元的股權融資 用於購買AI伺服器組件
【彭博】-- 超微電腦計畫進行70億美元的股權融資，用於購買履行客戶人工智能(AI)伺服器訂單所需的組件。該公司周二發布新聞稿稱，此次股權融資將包括50億美元的承銷發售（包含約12.5億美元存託股份）以及不超過20億美元的普通股市價發售，後者涉及超微電腦不早於第三季度開始不時地在公開市場直接出售股票。超微電腦在盤後交易中重挫逾10%。原文標題Super Micro Plans to Raise $7 Billion in Equity for AI EquipmentMore stories like this are available on bloomberg.
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中國軟件國際(00354)簽訂10億人民幣高端AI算力設備銷售協議
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