火星上的塵土惡魔研究顯示風速高達每小時 100 英里

火星上的沙塵旋渦為地球上的科學家提供了重要的風速指標，成為研究紅色星球風況的寶貴資源。這些旋轉的空氣與塵埃柱不僅在視覺上顯示出難以察覺的風的運動，還揭示了火星上風的實際狀況，這對於未來載人火星任務至關重要。瑞士伯恩大學的太空與宜居性中心的瓦倫丁·比克爾（Dr. Valentin Bickel）領導的新研究顯示，火星上的風速比之前預期的要高得多，這些猛烈的火星之風對火星的氣候和天氣狀況有著顯著的影響。

根據比克爾的團隊在《Science Advances》上發表的研究，利用深度學習技術分析火星風況的過程中，他們使用了伯恩的火星相機CaSSIS（彩色立體表面成像系統）和立體相機HRSC（高解析度立體相機）拍攝的圖像。CaSSIS裝載在歐洲航天局（ESA）的ExoMars Trace Gas Orbiter上，而HRSC相機則在ESA的Mars Express軌道器上運行。比克爾在新聞發佈會上表示：「通過先進的深度學習方法，我們能夠在超過50,000張衛星圖像中識別出沙塵旋渦。」這些研究成果表明，預期之外的強風可能是火星上大量塵埃上升的原因，這進一步影響了火星的氣候和天氣條件。

研究團隊隨後對大約300個沙塵旋渦的立體圖像進行了檢查，以測量它們的運動方向和速度。立體圖像由兩張相隔幾秒鐘拍攝的圖像組成，這樣的設計使得它們能夠清晰顯示沙塵旋渦的運動方向。比克爾補充說：「如果將立體圖像按順序排列，就可以觀察到沙塵旋渦在表面上動態移動的情況。」研究結果顯示，沙塵旋渦及其周圍的風速可達到44米/秒，約160公里/小時（100英里/小時），這遠高於之前假設的平均風速50公里/小時或更低。比克爾指出：「這些強烈的直線風很可能會將大量塵埃帶入火星大氣中，遠超過之前的預估。」研究數據顯示，火星上哪些時候和哪些地方的風似乎足夠強勁，可以將塵埃從表面揚起，這是近二十年來首次獲得這樣的全球性發現。

這項新研究可能為火星的氣象和氣候模型提供指導，而這對於未來的載人任務是至關重要的。研究團隊接下來的計劃是針對性地進行沙塵旋渦的協調觀測，以進一步深入了解這顆鄰近行星的環境。來自德國航空航天中心（DLR）太空研究所的共同作者達尼埃拉·蒂爾施（Daniela Tirsch）解釋道：「對火星風況的更好理解，對未來著陸任務的規劃和執行至關重要。」新發現的風動力學將幫助科學家更加精確地建模火星大氣及相關的表面過程。這一系列的研究正在為人類探索火星之路鋪平道路，促進對火星環境的深刻理解。

