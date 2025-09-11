火星可能曾有古老生命 岩石呈現迄今最有力線索

（法新社華盛頓10日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天宣布，火星表面發現的色彩斑斕、帶有斑點的岩石，提供了至今最令人振奮的證據之一，顯示火星在過去可能存在古老生命。

火星探測車毅力號（Perseverance Mars）於2024年7月在被認為是古老湖床的地點，採集到這塊名為「藍寶石峽谷」（Sapphire Canyon）的岩石樣本。這岩石上有一些像罌粟籽和豹紋的斑點，這引發了科學家的興趣，認為這岩石可能經歷過化學反應。

法新社報導，如果岩石上的特徵是由微生物活動造成的，其生成方式與地球上類似，那麼就可能意味著火星上曾有生命。

科學家表示，現在下定論還言之過早，但這項研究的成果已發表於「自然」（Nature）期刊，令人振奮。

太空總署科學任務（Science Mission Directorate）主管佛克斯（Nicky Fox）向媒體表示：「這有點像看到留下來的化石，就好比看到一頓飯的殘渣，也許是經由某種微生物代謝活動後的排泄物。我們在這件樣本中所看到的，正是這類現象。」

這項研究的首席作者霍洛維茲（Joel Hurowitz）進一步解釋，當地球上的沉積物中出現這類礦物和質地特徵時，通常是泥沙與有機物質發生反應的結果，這很有可能是一種「生物特徵」，也就是生命的跡象。

具體來說，毅力號的儀器辨識出所採集樣本中存在維維安礦（vivianite）及格雷吉石（greigite）。

維維安礦又稱藍鐵礦，它在地球上常見於沉積物、泥炭沼澤與腐爛有機物周圍；而地球上某些形式的微生物可以產生格雷吉石。

霍洛維茲表示：「但這些特徵也有可能是經由非生物方式產生，根據我們目前所收集到的資料，還無法完全排除這些可能。」儘管如此，他告訴媒體說，這項發現還是「令人振奮」。

霍洛維茲解釋，要確認這些「奇妙質地特徵」和藍與綠顏色，是否真由微生物活動產生，還須親自分析樣本才能進一步了解。

這些在火星上採集到的岩石樣本，預計在2030年代送回地球以進行更詳細的分析。

目前已有多台探測車正在火星表面緩慢移動，毅力號自2021年以來便一直在火星上，以搜尋數百萬到數十億年前火星可能存在生命的跡象。（編譯：紀錦玲）