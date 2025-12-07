火災憂愁情緒下 立法會選舉順利完成 地方選區投票率達31.9%勝上屆

頭版

新一屆立法會選舉完成投票，全港10個地方選區共有131.7萬人投票，投票率為31.90%。選委會界別今日凌晨率先有結果，24名現任議員均成功連任，當中由旅遊界轉跑道姚柏良和陳凱欣成為「票王」及「票后」。政府在今屆選舉推出多項新安排，包括一般票站延長開放時間、增設專屬及院舍外展投票站等，選管會稱社會正瀰漫憂愁情緒，希望選舉是香港復常的第一步。大埔火災後區內3個票站須重新安排，當局特別為有關選民安排接駁車往返票站，有受宏福苑災民稱，望當選者協居民原區安居，亦有當區選民稱火災令她更仔細研究候選人政綱，盼當選人能真正反映居民聲音。

今次是「完善選舉制度」後第二次立法會換屆選舉，90個議席全部有競爭，共有161名候選人參選，當中10個地方選區有51人角逐。選舉事務處公布，地方選區合共131.7萬人投票，投票率為31.90%，比上一屆135萬人投票的30.20%投票率高1.7個百分點。截至票站關閉前一小時，5名女將爭兩席的新界西南選區累積投票率最高，達32.24%；由1,466名選民組成的選委界投票率為99.32%，僅10人無投票，該界別最早有結果，其中姚柏良和陳凱欣分別以1,397票及1,386票成為「票王」及「票后」。

近半功能界別錄得超過八成投票率，當中有310張團體票的商界(第三)和有71張團體票的科技創新界投票率達100%；由個人票投選的9個界別，最高投票率為人大政協界，557名選民有高達96.41%的投票率，其次是有155名選民的鄉議局，達92.90%。

選委會界別票王姚柏良

選委會界別票后陳凱欣

行政長官及各司局長昨均到票站投票，選管會主席陸啟康昨先後巡視一般票站、專屬票站及鄰近邊境票站，指大致運作暢順，感到滿意，重申選管會對投票率沒有指標、並非最關注投票率，但留意到有宏福苑災民「積極出嚟為佢哋將來投票」，認為選舉若能給予香港正能量，「希望係香港復常第一步。」他又說，社會正瀰漫憂愁情緒，「搞選舉唔係一個容易嘅事」，直言在這個時候舉行比不舉行選舉更難，但如果沒有選舉就沒有立法會議員立法。截至昨午4時，選管會就選舉接獲245宗投訴，當中57宗有關在私人和政府樓宇進行競選活動、36宗有關選舉廣告，以及32宗有關投票安排，主要關於選票設計及填劃選票投訴。

選管會設置6個鄰近邊境票站，包括首次在機場設置票站。陸啟康稱，除方便出行市民投票，更可讓外國遊客知悉選舉，尊重公民投票，並指對鄰近邊境票站投票率無特別預期，若使用率較高會建議在往後選舉保留有關票站，同時會檢討使用率較低的票站。另外，陸啟康有信心今次能暢順地完成電子點票。

災民望當選者助街坊安居大埔

宏福苑五級火發生後，大埔有3個票站需要調整位置，本報記者昨中午視察從大埔浸信會公立學校遷至香港教師會李興貴中學的新票站，不時有選民乘搭當局安排、往返新票站至廣福邨及附近商場的接駁車，在其他票站亦見宏福苑災民投票後前往領取物資。有經歷火災的宏福苑居民亦到票站盡公民責任，其中，李先生稱，希望用選票「為自己個家園做啲嘢」，盼當選者能夠協助災民生存，令社會持續關注宏福苑事件之餘，亦能夠提出一個可行的重建計劃，「俾返我哋呢啲街坊可以住返喺大埔」。到李興貴中學投票的劉小姐直言，宏福苑火災有影響其投票意向，她事後更仔細研究候選人的政綱和背景，「以前可能無咁認真study每個人，而家會做多啲功課」，期望當選人能「真真正正代表一般居民所諗、想講嘅說話，貼地啲啦，喺保守嘅議題勇敢發聲」。在同一票站投票的黃氏夫婦，齊稱臨時票站運作非常流暢、指示清晰，投票過程沒順利。黃太期望選出有心、有能力幫助社會的人；黃生就指對火災感難過，希望當選者繼續協助做好善後工作。

自宏福苑火災發生後，民建聯大埔區議員黃碧嬌因被指有份推動3.3億元大維修而捲入爭議。爭取在新界東北連任的民建聯主席陳克勤，回應「黃碧嬌效應」對該黨選情影響時指，面對網上抹黑及謠傳致選情告急，強調成員在火災當日已手持大聲公通知居民逃生，之後亦暫停選舉活動到不同庇護中心支援災民，斥網上抹黑毫無事實根據。

