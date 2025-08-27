火炭工廈掃毒檢800萬元海洛英磚 拘販毒集團主腦及成員

渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
【on.cc東網專訊】昨日(26日)上午，執法部門突擊搜查一個位於火炭工廈的分租單位，發現一名本地男子正在處理一些收藏在行李箱和紙袋的海洛英磚。警員一共檢獲40塊、每塊重350克的懷疑海洛英磚。檢獲海洛英共重約14公斤，市值超過800萬港元。
警員隨即以「販運危險藥物」罪拘捕該男子，相信他為販毒集團成員。在同日警員亦在將軍澳一個私人屋苑，以「串謀販運危險藥物」罪拘捕另一名本地男子，相信該名男子為集團的主腦。據悉，該名男子操控的集團，在網上以賺快錢的形式，招攬較早前的被捕人販毒。
兩名被捕男子分別姓李(28歲)及姓周(33歲)，二人現正被扣留調查，稍後將會暫控一項「販運危險藥物」和「串謀販運危險藥物」罪，案件將會於明日(28日)在沙田裁判法院提堂 。
