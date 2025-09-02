火炭麗峰花園1,760呎獨立屋，以靈活規劃滿足屋主多元需求

位於火炭麗峰花園的1,760呎獨立屋，由C.M.T Interior Design負責設計，以靈活空間規劃與精緻材質，滿足屋主多元需求。

Client Brief

屋主熱愛宴請親友，家人亦十分好客，經常舉辦聚會，因此希望家居能營造出奢華且舒適的氛圍。客廳、飯廳及廚房皆需具備完善的功能配套，同時在各個區域保留寬敞的空間感，以便容納更多賓客。



Concept & Style

設計以現代輕奢風格為主軸，整體選用深灰與棕褐作為主色調，並選用雲石、金屬、實木與玻璃等材質，打造高雅沉穩的溫潤質感。樓梯間結合金屬欄杆與實木扶手，階梯間設燈光效果，提升層次。玄關設有全銅鐳射切割屏風，後方為全身鏡，兼具美觀與實用性。



Challenges

項目的挑戰主要在於工程層面。由於整棟住宅在結構上普遍存在漏水問題，包括牆面、天台及外牆均出現滲水情況，這也是獨立屋常見的結構性難題之一。



Solutions

針對因樓齡老化、日久失修而導致的滲漏問題，整棟獨立屋有必要全面進行防水處理，這可說是一項規模龐大的工程。C.M.T. Interior Design創辦人Mike Chan表示:「我們採用標準的建築工法，從結構層面徹底 處理問題根源。由我們團隊親自動手，將整個外牆重新打造，為整間屋進行全面的防水工程。」

他補充說:「這過程極為講究團隊的技術、經驗與執行力。我們從外至內、由頭到尾逐步進行，先修補結構，再重新批擋，做好防水層並鋪設瓷磚，之後更進行多重防水測試，確認無虞後，才會進入下一階段的施工。」

Tips

獨立屋空間彈性高，除原有結構外，其餘皆可依屋主需求重新規劃，展現個人風格與生活機能。

每位屋主需求不同，設計團隊依據個人品味與習慣，量身打造實用且舒適的生活空間。

整體樓梯設計需強調實用性與安全性，打造符合現代生活需求的動態流動空間。

C.M.T Interior Design

網址: https://www.cmt.com.hk/

電話及WhatsApp: +852 92182853

地址: 香港太古英皇道1065東達中心905室



