火炭黑幫謀殺案｜警再拘 3 人 涉謀殺及串謀謀殺 累計 10 人被捕｜Yahoo

案發當日，白衣男子被追斬倒地。

【Yahoo 新聞報道】今年 3 月 16 日，火炭發生一宗黑幫謀殺案，綽號「蛤蟆東」的 52 歲男子在街頭被人斬傷不治。警方周二（18日）拘捕多 3 名男子，分別涉嫌謀殺及串謀謀殺。警方早前已就此案拘捕 5 名男子及 2 名女子被捕，其中有 3 人被落案起訴。案件累計 10 人被捕。

警方周二在深圳灣口岸接收由內地執法機關送返的一名 27 歲男子，他涉嫌謀殺被捕。另外兩名分別 33 歲及 37 歲男子，涉嫌串謀謀殺被捕。3 名被捕人均涉嫌與 3 月 16 日下午在沙田發生的一宗謀殺案有關，案中一名 52 歲男子死亡。

警方早前已拘捕 5 名男子及 2 名女子，年齡介乎 25 至 76 歲。其中 3 名被捕人已分別被暫控協助罪犯罪、誤導警務人員罪、串謀傷人罪及謀殺罪，案件已分別於 3 月及 4 月在沙田裁判法院提堂。其餘 4 名被捕人獲准保釋候查。新界南總區反三合會行動組正積極調查案件。

案中其中一名 25 歲紋身刀手犯案後潛逃泰國，最終芭堤雅落網後 4 月被遞解返港。他被押解到事發現場案件重組。