火線重案組演員詹姆士蘭森辭世享年46歲 驗屍官判定自殺
（法新社洛杉磯21日電） 美國演員詹姆士蘭森（James Ransone），以在美國犯罪劇「火線重案組」（The Wire）中飾演毒販索布卡（Ziggy Sobotka）最為人熟知，官方今天表示，他已辭世，享年46歲。洛杉磯郡驗屍官辦公室表示，死因為自殺。
詹姆士蘭森是性格演員，經常飾演有複雜過去的男性角色，他出生於馬里蘭州巴爾的摩——這座城市也是「火線重案組」的主要背景。該劇描述2000年代初期，警方與他們所調查的毒販之間的故事。
他在這部獲獎影集第二季的12集中，飾演由碼頭工人轉為毒販的角色。
除了電視作品外，蘭索恩也曾主演多部好萊塢電影，包括恐怖片「牠：第二章」（It: Chapter Two）及「闇黑電話」（The Black Phone）。
他今年最後一次出現在螢幕上，則是在美國串流媒體平台Peacock的電視劇「撲克臉」（Poker Face）和「闇黑電話2」（Black Phone 2）。
珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。
