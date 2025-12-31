「火線重案組」演活腐敗政客 小伊塞亞維特洛克過世

（法新社洛杉磯30日電） 在HBO犯罪影集「火線重案組」中飾演腐敗政客的美國演員小伊塞亞維特洛克，今天過世，享壽71歲。

經理人李勃曼（Brian Liebman）在社群媒體發文，證實小伊塞亞維特洛克（Isiah Whitlock Jr.）過世消息。

小伊塞亞維特洛克在劇情緊湊的影集「火線重案組」（The Wire）的演出，深受觀眾喜愛。

他數十載的演藝生涯累積超過125項演出作品，且多次與史派克李（Spike Lee）合作拍片，包括「25小時」（25th Hour）、「雷德胡克的夏天」（Red Hook Summer）、「黑色黨徒」（BlacKkKlansman）以及「誓血五人組」（Da 5 Bloods）等。

史派克李今天在社群媒體上傳一張他與小伊塞亞維特洛克握手的照片，稱對方為「我摯愛的兄弟」。

小伊塞亞維特洛克演藝足跡遍布影視圈，知名電視角色還包括在諷刺影集「副人之仁」（Veep）飾演美國國防部長；早期大銀幕作品則包括馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）黑幫片「四海好傢伙」（Goodfellas）。

他深沉的嗓音也替不少動畫片和電視節目配過音，包括「巴斯光年」（Lightyear）以及「CARS 3：閃電再起」（Cars 3）。