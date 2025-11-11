火車、高鐵、動車有何區別？一篇看懂列車種類、行駛速度、車票價錢差異

高鐵

想探索中國內地嘅廣闊城市網絡？高速又方便嘅動車同高鐵絕對係你嘅不二之選！

內地高鐵列車憑住佢地驚人嘅速度、超準時嘅表現、乾淨舒服嘅車廂環境，以及無可比擬嘅搭乘體驗，贏盡廣大旅客嘅掌聲，選擇搭高鐵嘅人次持續上升！

Trip.com 致力為大家提供最全面、最實用嘅內地高鐵資訊！無論係詳細嘅列車種類、行駛速度分析、超方便嘅高鐵訂票流程，定係實用嘅出門攻略，我哋都為你準備好晒，幫你輕鬆規劃一趟精彩旅程。

廣告 廣告

Shop Now

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com別錯過 Trip.com 獨家推出的超值優惠券組合，助您解鎖更多旅行驚喜！立即搶購高鐵快閃券包，僅需港幣 HK$29.9 即可獲得價值 HK$65 的高鐵優惠券，讓您的中國內地高鐵訂票省上加省！訂票即慳！🚄💸





高鐵券包

Shop Now









高鐵是什麼？世界第一！中國高速鐵路網絡大解構

中國內地高鐵

「中國高速鐵路」（China Railway Highspeed，簡稱「中國高鐵」），絕對係當代中國最重要嘅交通基建，已經成為連接全國各地嘅關鍵命脈！呢個龐大嘅中國內地高鐵路線圖，唔單止技術領先，規模更係全球之冠！

🌐 覆蓋全國，規模無可匹敵！

截至 2019 年，全國 34 個省級行政區入面，除咗西藏同澳門，全部都已經有高鐵網絡覆蓋。

到咗 2023 年底，中國內地嘅高鐵營運總里程已經突破驚人嘅 4.5 萬公里！而整個鐵路網嘅總里程更高達 15.9 萬公里，穩坐全球第一嘅寶座！

呢個龐大嘅網絡，由數百個現代化嘅火車站高效運作支撐住，確保數千條高速鐵路線可以暢通無阻咁運行。

📈 藍圖宏大！展望 2035 年目標

中國高鐵嘅發展藍圖更係雄心勃勃！

根據規劃，去到 2035 年，中國內地高鐵嘅總里程將會進一步擴展至 7 萬公里！

屆時，預計將會覆蓋全國 90% 以上嘅人口，令更多市民可以享受到高鐵帶嚟嘅極致便捷同高效。

毫無疑問，中國高鐵將會持續鞏固佢喺全球嘅領先地位，為旅客帶嚟更廣闊、更快捷嘅出行選擇！

Shop Now

高鐵 vs 動車：點揀好？一文睇清兩者分別！

當你計劃喺中國內地搭火車旅行時，你會見到有「高鐵」（高速鐵路）同埋「動車」（動力分散式列車）呢兩種常見嘅列車類別。雖然佢哋都屬於高速列車範疇，但無論喺實際運作定搭乘體驗上，其實有啲關鍵區別，值得大家喺揀飛嗰陣仔細考慮：

對比項目 高鐵 (G/部分D) 動車 (D/C/部分F) 運行速度 追求極致速度，設計時速通常達 200km/h 或以上。 速度範圍較廣，由 160km/h 到 300km/h 不等。總體比高鐵慢少少。 軌道選擇 只會喺高鐵專用線路上運行，線路標準極高（確保穩定性）。 較有彈性，高鐵專線同普通鐵路軌道都可以行。 車型類型 通常特指採用尖端技術嘅高速動車組（例如「復興號」、「和諧號」）。 概念較廣泛，可能涵蓋多種車型，包括一啲較慢嘅城際或區域列車。 服務範圍 主要負責連接各大主要城市嘅長途快速運輸，跨區域旅行首選。 多數服務中等距離嘅城際旅行，有效縮短城市群之間嘅通勤時間。 乘車舒適度 通常提供更高標準，車廂闊落明亮，座椅更舒適，設施服務更完善。 體驗良好，但一般會略低於高鐵。 票價 由於建設同維護成本較高，票價通常會比動車略貴。 票價相對較平，可以根據個人預算考慮。 技術設計 融入尖端空氣動力學原理，最大限度減低空氣阻力，提升能源效率。 採用嘅技術標準同配置會較多元化，以適應唔同線路條件。 班次頻率 喺客流量大嘅繁忙線路，高鐵班次往往更高、更頻密。 班次安排會視乎線路需求而定。

🌟 總結：喺中國內地鐵路網絡入面，高鐵同動車各司其職，共同構成咗一個又快又方便嘅鐵路系統。無論你係追求速度同極致舒適，定係需要平衡預算同行程時間，都可以靈活咁揀選最啱自己嘅列車類型，開展一段順利嘅旅程！

Shop Now

火車代號解讀：車頭字母代表乜嘢？

喺中國內地，火車類別通常會用英文字母作為代號嚟區分，咁樣旅客就可以好快咁知道自己搭緊邊種列車啦。

中國內地高鐵種類

高鐵類別

G 字頭列車（高鐵）

速度之冠： G 字頭列車係高速列車中嘅「高鐵」列車，屬於中國鐵路網絡中速度最快嘅子彈形列車。

極速體驗： 佢嘅設計時速可以去到高達每小時 400 公里，為旅客帶嚟風馳電掣般嘅極速體驗。

價值體現： 正因為佢嘅卓越速度同埋先進設施，G 字頭高鐵列車嘅票價通常係所有列車類型之中最高嘅，但慳到嘅時間同舒適度絕對係物有所值。

D 字頭列車（動車）

次快選擇： D 字頭列車通常被叫做「子彈列車」或「動車」，係中國內地速度僅次於 G 字頭高鐵嘅列車類型，最高時速可達每小時 250 公里。

高效直達： 呢啲動車班次多數淨係喺主要城市之間停靠，甚至有啲線路會採用「一站直達」模式，大大縮短咗旅行時間。

熱門用途： 佢係中長途城際出行嘅熱門選擇。

C 字頭列車（城際）

短途專家： C 字頭列車即係城際高速動車組，專門為連接相鄰城市或城市群內嘅短程快速交通而設計。

通勤便利： 呢類高速電聯車通常喺距離大約 120 公里、車程只需 30 分鐘左右嘅線路上運行。

典型例子： 好似北京同天津之間嘅高效通勤就係典型例子，極之方便城際之間嘅商務來往同埋日常出門。

Shop Now

普通火車類別

中國內地火車種類

相較於高速列車，中國內地嘅普通列車（Z、T、K 字頭）行駛速度相對較慢，停靠站點亦會多啲。不過，佢哋提供咗更豐富嘅席別選擇，包括經濟實惠嘅硬座、軟座，同埋適合長途夜間旅行嘅臥鋪（硬臥同軟臥）。

雖然軟座或硬座嘅票價比較平，但對於需要通宵搭車嘅旅客嚟講，如果想追求舒適度，臥鋪就絕對係更好嘅選擇。

以下係提供臥鋪及軟硬座席位嘅列車類型介紹：

Z 字頭列車（直達特快列車）

直達特色： Z 字頭列車以「直達」為主要特色，連接中國國內所有主要城市，而且只會喺關鍵嘅大型火車站停靠。

夜間之選： 呢啲列車通常作為夜間火車運行，車廂內配備舒適嘅硬臥同軟臥。

豪華升級： 部分豪華嘅 Z 字頭列車甚至會提供更高級嘅豪華軟臥，確保旅客喺長途旅行中都可以享受一晚好眠。

T 字頭列車（特快列車）

覆蓋廣闊： T 字頭列車（特快列車）雖然車速比直達特快稍慢，但行程覆蓋範圍廣闊，連接國內所有主要城市，而且會喺沿途嘅大型市鎮停靠。

多樣選擇： 呢類列車為旅客提供咗多種席別選擇，包括硬臥、軟臥，以及硬座同軟座，迎合唔同預算同舒適度需求嘅旅客。

K 字頭列車（快速列車）

慢速體驗： K 字頭列車（快速列車）係目前中國內地普速列車之中最慢嘅類型，亦係歷史最悠久嘅列車之一，沿途停靠嘅車站數量最多。

經濟首選： 雖然速度較慢，但呢類列車仍然提供硬臥同軟臥選項，係體驗慢旅行、欣賞沿途風光，或者係預算型旅客嘅理想選擇。





Shop Now

中國高鐵有幾快？全球最快速度大解構！

自開通以嚟，中國高鐵就憑住佢令人驚嘆嘅「速度」聞名全球，運行速度一直穩居全球領先地位。

廣深港高鐵速度體驗

以連接香港同內地嘅廣深港高鐵為例：

列車喺香港段嘅時速可以去到 200 公里，係香港最快嘅陸路跨境交通工具。

一進入中國內地段，高鐵嘅速度更可以飆升至每小時 350 公里，等旅客真切體驗到「中國速度」嘅非凡魅力。

目前最快線路：京滬高速鐵路

中國不斷追求高鐵速度嘅極限。目前，內地運行速度最快嘅線路係京滬高速鐵路：

呢條全長 1,318 公里嘅「黃金線路」連接北京南站同上海虹橋站。

設計時速高達 350 公里，係中國高鐵技術實力嘅傑出代表，亦係全球商業營運速度最快嘅高鐵線路。

復興號：三個速度等級

復興號列車係中國高鐵嘅驕傲，目前擁有三個速度等級，完美適應唔同線路嘅需求：

復興號系列 最高持續運行時速 適用線路 CR400 350 公里/小時 高速鐵路 (G/部分D) CR300 250 公里/小時 快速鐵路 (D/部分C) CR200 160 公里/小時 城際鐵路 (C/部分D)

現時，中國高鐵動車組嘅最高營運時速 350 公里，主要由復興號 CR400AF 同 CR400BF 系列列車保持。

挑戰極限：CR450 科技創新工程

中國嘅科技創新從未止步！「CR450 科技創新工程」係國家「十四五」規劃中嘅重大科研項目，預示住未來高鐵速度將有另一次突破：

目標時速： CR450 動車組嘅穩定速度預計可達到驚人嘅 450 公里/小時，持續運行時速為 400 公里。

未來展望： 中國國家鐵路集團表示，預計喺今年內會完成最新動車組樣車嘅製造同測試，並有望喺 2025 年正式投入使用。

省時效果： 屆時，CR450 將實現北京到上海只需約 2.5 小時嘅創舉，相比目前最快要 4 個幾鐘嘅車程，將會極大縮短旅行時間，開啟中國高鐵嘅新紀元！

Shop Now

高鐵行車時間一覽：感受「中國速度」！

為咗等你更直觀咁感受到中國高鐵嘅「極速」魅力，Trip.com 特地為你精心整理咗由香港西九龍站出發嘅多條熱門高鐵線路行車時間（以最快車程為準）。

透過呢啲實用資訊，你將能清楚體驗到中國內地高鐵帶嚟嘅「中國速度」同便捷高效，輕鬆規劃你嘅下一趟旅程！

香港高鐵行車時間（最快時間） 西九高鐵站至深圳福田站 約 14 分鐘 西九高鐵站至深圳北 約 18 分鐘 西九高鐵站至廣州南站 約 47 分鐘 西九高鐵站至廣州東站 約 1 小時 42 分鐘 西九高鐵站至東莞 約 1 小時 7 分鐘 西九高鐵站至桂林西站 約 3 小時 20 分鐘 西九高鐵站至武漢站 約 4 小時 30 分鐘 西九高鐵站至上海虹橋站 約 7 小時 45 分鐘 西九高鐵站至北京西站 約 8 小時 45 分鐘 西九高鐵站至天津西站 約 10 小時

如何從香港西九龍站搭乘高鐵？

為咗令經由香港西九龍高鐵站出發嘅旅客，可以更方便咁接駁去中國內地龐大嘅高鐵網絡，西九龍站特別實施咗「一地兩檢」嘅邊境檢查安排。

更人性化嘅係，車站仲採用咗「同層兩檢」嘅模式：

呢個安排代表無論你係離港定係抵港嘅旅客，都可以喺同一個樓層入面完成晒所有出入境手續。

咁樣極大咁簡化咗整個流程，尤其對於帶住大件行李嘅乘客嚟講，提供咗前所未有嘅輕鬆同便利！





香港西九龍站如何乘車

在香港坐高鐵去內地

在 B1 層購票、檢票入閘

進入 B3 層出辦理香港出境程序，離開香港口岸

進入同一層的內地口岸區，辦理內地入境程序

程序完成後可在候車室休息，待列車到達後進入 B4 層登車

在內地坐高鐵返香港

列車到達西九總站後，在 B4 層月台下車

進入 B2 層辦理內地出境程序，離開內地口岸區

再進入同一層的香港口岸區，辦理入境

Shop Now

高鐵臥鋪：舒適「夕發朝至」新體驗！

中國內地嘅高速 D 字頭列車，特別推出咗舒適嘅臥鋪車廂服務。呢類帶臥鋪嘅動車組列車早喺 2008 年 12 月 21 日已經首次投入營運啦。

🌟 夕發朝至，慳錢慳時間！

臥鋪動車組列車通常會選擇喺夜間行駛，實現咗極之便捷嘅「夕發朝至」模式：

一般喺夜晚 8 點左右由始發站開出。 翌日朝早 7 點到 8 點之間抵達終點站。 全程運行時間大約係 11 至 12 小時。

呢種貼心嘅安排，唔單止可以畀旅客更緊湊咁規劃行程，慳番寶貴嘅日間時間，同時仲可以慳番一晚住宿費用！

👥 適用人士與主要線路

呢種臥鋪服務非常適合商務出差、休閒旅遊或者探親訪友嘅旅客。

臥鋪動車服務主要覆蓋連接北京、上海、廣州、深圳同成都等主要大城市嘅夜間長途線路。





動臥設施

臥鋪動車組：車廂配置與餐飲服務

臥鋪動車組嘅車廂配置相當完善，一般嚟講，會包括以下幾種車廂：

1 節豪華軟臥車

12 節標準軟臥車

2 節二等座車

1 節餐車

👥 載客量與車廂特色

軟臥車廂：總共可以容納 496 位旅客。

二等座車廂：設有 122 個座位。

私密包廂： 臥鋪車廂設計成私密嘅 2 人或 4 人小包廂。

豪華設施： 每個包廂入面都配備咗可以獨立控制嘅電視同冷氣，仲設有舒適嘅沙發。對於商務旅客嚟講，呢度提供咗一個理想嘅洽談空間，確保旅途嘅舒適與便利。

🍽️ 餐飲服務：麻辣川菜作主打

列車上會根據旅客需求，提供當地獨具特色嘅美食：

主打菜式： 以麻辣鮮香嘅川菜為主打。

各地風味： 同時亦有機會品嚐到湖北、南京、上海等地嘅風味菜餚。





高鐵臥鋪特點：高級舒適，猶如入住星級酒店！

豪華配置：「最高級別」臥鋪車廂

據相關負責人介紹，呢批臥鋪動車組擁有「目前國內最高級別嘅臥鋪車廂」。

標準軟臥： 設有上下舖設計，包廂內配置 4 個床位。每個舖位比傳統硬臥闊落約 10 厘米，大大提升咗瞓覺嘅舒適度。

豪華軟臥： 更為奢華嘅豪華軟臥包廂僅設 2 個舖位。包廂內唔單止有寬敞嘅休息空間，仲貼心配置咗沙發、獨立衣櫃等設施，極大增強咗私密性同實用性，為旅客帶嚟尊貴嘅旅途體驗。

動臥設施

設備齊全：每個舖位都有電視、冷氣

動臥車廂嘅設計細節處處都體現人性化：

個人娛樂： 每個舖位前面都貼心安裝咗獨立電視機，並配備個人耳機。旅客可以自由揀選頻道，互不干擾咁享受影音娛樂。

航空級影視： 車上嘅影視系統係按照航空標準打造，提供 4 套豐富節目，包括循環播放嘅精彩電影同舒緩音樂等。

獨立冷氣： 車廂內嘅冷氣系統可以單獨控制，旅客可以根據個人喜好調整室溫。

自動門： 包廂門採用自動感應設計，進出方便快捷，極大提升咗旅途嘅舒適性同私密性。

🍽️ 美食相伴：餐車供應各地特色餐

動臥列車喺中部位置精心設置咗一節寬敞嘅餐車，可以同時容納 50 幾位旅客用餐。

專業廚房： 餐車內配備咗現代化嘅微波爐、電磁爐、電冰箱等廚房設備，所有廚具都採用食品級不銹鋼材質，確保衛生同品質，可以烹調出精緻嘅中西式佳餚。

特色餐飲： 列車會依據旅客需求，提供當地獨具特色嘅美食。除咗主打嘅川菜風味，你仲有機會品嚐到湖北、南京、上海等地嘅特色菜餚。

全天候服務： 除咗豐富嘅餐點，各式飲品都一應俱全，全天候供應早、午、晚三餐，就算夜間肚餓，都能享用到美味嘅宵夜，確保你嘅旅途能量滿滿。

🤫 寧靜舒適：運作安靜猶如住賓館

據悉，動臥列車大部分運行時間都喺夜間，所以確保旅客喺車上嘅睡眠品質非常重要。

平穩順暢： 雖然動臥列車以高速著稱，但佢嘅運行極為平穩順暢，旅客幾乎感覺唔到明顯嘅震動。

極低噪音： 更令人驚喜嘅係，車廂內嘅噪音水平被嚴格控制喺 60 分貝以下，比一般臥鋪列車噪音少咗約 10 分貝，令包廂內部環境異常寧靜。

高品質休息： 呢種寧靜與舒適，令旅客彷彿置身於星級酒店，能夠安然入睡，享受高品質嘅旅途休息。

Shop Now

常見問題

我可唔可以帶寵物搭中國高鐵？

原則上不可以，但部分路線提供寵物託運服務。你需要透過「鐵路12306」App 提前預約，並在預約成功後攜帶寵物、《動物檢疫合格證明》及身分證件，前往車站辦理託運手續。寵物必須是家養且健康的貓狗，單隻體重不超過 15 公斤、肩高不超過 40 公分。

我需要喺高鐵出發前幾耐到達車站？

由於高鐵站通常都比較大，而且人流較高，建議你提前 30 至 45 分鐘到達高鐵站。（尤其是西九龍站實行「一地兩檢」，雖然方便，但預留多啲時間過關會穩陣啲。）

港人需要攞紙質車票嗎？

唔需要！只要你用回鄉證（或有效證件）訂票，而你嘅證件已經登記成功，你就可以直接憑證件喺高鐵站過閘機入閘。（香港旅客多數都可以享受無紙化嘅便捷乘車服務。）