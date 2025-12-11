火辣律師捲詐騙案改口認罪 網民叫轉行拍成人片

美聯儲議息會議結束，宣布減息0.25厘，基準利率由3.75厘至4厘區間，下調至3.5厘至3.75厘區間。滙豐銀行今日宣布最優惠利率(P)維持不變，保留在目前5%的水平。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，現時最優惠利率(P)已回復至加息周期前的水平，理論上本港銀行沒有減息的空間。 總結2024年至2025年本港減息周期，本港銀行累計減息5次，合共0.875厘，P按息率及H按封頂息率亦由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘。 拆息方面，今日一個月HIBOR報3.13厘，連續6個工作日維持3厘水平。張顥曦表示，受年結因素影響，年尾HIBOR仍會反覆徘徊於3厘以上水平。另外，本港銀行體系總結餘維持約539億港元，美國今次減息幅度亦較保守，HIBOR回落空間相對有限，料HIBOR明年初大致徘徊於2厘至3厘區間，以一般新造H按計劃H+1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。 張顥曦續指，現時息口回落至合理水平，對比減息周期前，業主利息開支有所減少，供款壓力得以舒緩，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。另外，樓市開始回暖且

