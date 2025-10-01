不少網民「自爆」光顧火鍋放題最後都有試過取走飲品。(Unsplash圖片)

日前荃灣火鍋店千海水產放題食客打包食材一事，掀起全城熱話。有網民在社交平台指，一般而言光顧放題後「最多都係拎支茶飲住走」，但事件中食客的行為就較為過份。未料帖文一出，竟吸引大批網民留言「懺悔」，分享日常光顧放題時取走的物品，帖主笑言「個個喺個cm(留言)告解，話攞咗依樣攞咗嗰樣」。

▼網民「懺悔」留言逐格睇▼

網民：飲剩半支拎走已好驚青

在一眾「懺悔」的留言當中，不少人主要都是取走任飲的飲品，「我以為拎嘢飲已經衰，每次都好鬼祟」、「我仲因為次次食完袋走支開左(咗)既(嘅)茶而有罪惡感」、「飲左(咗)幾啖又真係會拎走唔想浪費，但未開就唔會拎出個雪櫃咁」、「平時飲剩半支茶拎走已經好驚青，呢pair人仲要有晒計劃」、「我最尾走拎支嘢飲都要打開咗飲兩啖先，都唔敢就咁攞走。」此外，亦有網民分享會取走麵食和雪糕，「最多都係拎包出前一丁走」、「我都想告解，我只係拎過黃色公仔麵一包」、「我會斟多杯雪糕食住走」、「通常都係飲住罐果汁走，或者食住個雪糕走。」

廣告 廣告

同時，有網民分享曾經問過員工能否帶走飲剩的半支茶和約10粒軟糖，「佢話緊係得！話幫我入起啲糖，結果佢拎返黎(嚟)，係一杯仔入滿既(嘅)軟糖！大概有三四十粒！叫我慢慢享用。」不過，並非每間食肆對於取走食材和飲品都會寬鬆處理，「記得有次去日本食燒肉放題，埋完單咬住枝雪條出門口，都比個職員叫返轉頭，叫我食完先離開」、「朋友試過拎雪糕，拎咗一次拎第二次已經被職員溫馨提示，『係咪攞咗啲雪糕呀？唔可以帶走架』。」

▼打邊爐易生痱滋及灼傷點算好？5大食火鍋注意事項▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/火鍋放題打包-順手拎走掀共鳴網民齊懺悔-最多人帶走一物/604456?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral