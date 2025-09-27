男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
火鍋放題貪心食客袋走肥牛生猛海鮮 閉路電視直擊「又食又拎」職員勸交出 (多圖有片)
港人愛食火鍋放題，一般都會規定食客只准現場食用點選的火鍋料，部分更警告有剩餘食物者需按重量罰款，以免浪費。周六網上流傳一段短片，顯示一對男女被指遭閉路電視拍到擅自將火鍋店食材放入環保袋帶走，店員見狀上前禮貌地要求交出，涉事男子起初否認袋中部分食物屬該店食材，後來經勸喻後徒手取出多塊肥牛，最終更向店員交出整袋環保袋，內藏大量生猛鮮蝦等海鮮和包裝出前一丁等。
據了解，事件昨日中午昨荃灣一間主打生猛海鮮的火鍋店，周六設有每位成人318元的3小時午市火鍋放題，店舖其後沒有就事件報警。
▼有禮店員要求交出食材逐格睇▼
職員婉轉問：係咪唔覺意擺咗嘢食落袋
網上周六瘋傳一段長約2分鐘、相信是店員隨身攝錄機所拍攝的短片，直擊店員走近一張兩人枱，禮貌地向二人稱「唔好意思啊，CCTV(閉路電視)打電話落嚟，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個袋到？」該對男女起初未有承認，該店員續稱「麻煩攞出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞返出嚟就簡單啲啦好無？因為食物衞生啦始終都。」他重申，只要食客有能力，所有食材都可以即場進食。
男子其後從身旁的環保袋取出一個盛滿海鮮的膠袋，並指袋內肥牛「唔係嚟嘅」，惟職員坦言「嗰啲都係我哋公司㗎，唔好意思」，堅持要其交出肥牛，男子最終徒手從一個膠盒拿出多塊肥牛。職員之後繼續要求男子交出食物，「仲有啲蝦呀盛，不如成盒攞出嚟好嗎？始終都要保障返顧客㗎嘛，食幾多唔緊要嘅，我哋大把時間，但係就唔可以攞走嘅，因為張貼晒出嚟，麻煩晒。」男子此時詢問女伴意見後，最終將整個環保袋交予職員，職員感震驚並反問「成袋呀？」
及後，職員把收集得來的食材拿到工作枱盤點，其間有其他店員見狀問「做咩咁啊」，最終發現原本計劃被帶走的食材，包括肥牛、兩包出前一丁，以及生蠔、蟹和仍然很生猛的蝦等海鮮，職員隨後向錄影機讀出「啱啱喺A49(枱號)見到個客盜取咗比較多嘅食材拎走」，片段至此結束。
網民笑言「要佢食哂先好走」
片段在社交平台引起廣泛迴響，不少網民都留言批評有關行為，「咁×大個人真係好×無恥」、「枱面全部熟野(嘢)，生野(嘢)放袋，係咪有病」、「應該周圍試過，慣犯，一啲都唔驚，味(咪)攞返出黎(嚟)，巴×閉個種」、「哇！咁×肉酸。不如你攞架車嚟，成車搬走啦」、「想拎去街市開檔？」亦有人打趣道向食肆提出建議，「直接要佢食哂先好走，唔係就逐g(克)賠錢啦」、「一係就當場食曬佢，一係就斷斤秤，自己揀囉」、「拎個磅出來同佢計囉～記得講聲多謝幫襯」。
▼打邊爐易生痱滋及灼傷點算好？5大食火鍋注意事項▼
▼網傳片段直擊店員有禮地要求交出食材▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/火鍋放題貪心食客袋走肥牛生猛海鮮-閉路電視直擊-又食又拎-職員勸交出-多圖有片-/603668?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
