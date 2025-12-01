大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
火鍋湯底食譜｜瓜牛奶美人火鍋 Pumpkin and milk hotpot
打邊爐要打得過癮，乜嘢最緊要呀？梗係個湯底啦！今次介紹大家整南瓜牛奶美人火鍋，顧名思義梗係可以愈食愈靚啦！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
湯底
牛奶 Milk 1000毫升/ml
洋蔥 Onion ½個/pc
牛油 Butter 20克/g
清水 Water 適量/To use
食材
南瓜 Pumpkin ½個/pc
栗米 Corn on the cob 1條/pc
牛肉片 Beef slice 適量/Some
新鮮香菇 Fresh shiitake mushroom 6隻/pcs
紅蘿蔔 Carrot 1條/pc
娃娃菜Baby Chinese cabbage 1棵/pc
金菇Enoki mushroom 1包/pack
青蔥 Spring onion 1根/ stalk
作法:
1 ：
紅蘿蔔，南瓜切片，娃娃菜、栗米、金菇切塊，青蔥切段，香菇鎅花，洋蔥切碎 Cut carrot and pumpkin into slices, baby Chinese cabbage, corn on the cob and Enoki mushroom into pieces, spring onion into sections. Cut a cross sign on top of mushroom. Chop onion.
2 ：
鍋中放入牛油, 洋蔥小火炒至半透明 Heat butter in the pot. Stir fry onion until translucent.
3 ：
加入清/水雞湯攪拌均勻 Add water or chicken stock and stir well.
4 ：
加入牛奶，將所有配菜放入鍋中煮滾即可 Add milk. Add ingredients and bring to a boil.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53502
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
