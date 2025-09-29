男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
火鍋放題2025｜19間任食火鍋優惠合集！酒店級放題/低至$78位/半價任食潮汕牛肉
2025年有更多火鍋放題店加入戰場，內文附訂座優惠連結，即睇：
火鍋放題最近熱爆全城，近有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算打包帶走，引來全城熱議，有放題店更反應超快推出「放題外賣盒」抽水。2025年有更多火鍋店加入戰場，推出各具特色的任食打邊爐放題，好像$78位半自助任食火鍋，又有無限時火鍋放題，這次合集集齊多間火鍋放題優惠推介，保證令你目不暇給，內文更附網上訂座優惠連結，即睇：
火鍋放題推介1.原味小聚：150分鐘無限任食澳洲M5和牛+法國生蠔海鮮蒸汽鍋
香港人可以說是無海鮮不歡，因此原味小聚就推出超抵食無限量任食海鮮蒸汽鍋，當中包括韓國鮮鮑魚、大白貝、海蝦等，而且還可以任食精選法國生蠔，而且更可以任食澳洲M5和牛、滋味小食、手工點心及火鍋放題！如果是龍蝦發燒友，就推介120分鐘厚肉龍蝦海鮮蒸氣鍋（
原價$328/位，優惠價$164起/位），每人可以有生猛厚肉龍蝦半隻跟時令海鮮，現在KKday正在做買二送二優惠，記得不要錯過！
原味小聚
旺角店
地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas 9樓（地圖按此）
電話：6323 7755
觀塘店
地址：觀塘偉業街93號93WYS 20樓（地圖按此）
電話：5392 6277
火鍋放題推介2.牛摩：澳洲牛頸脊+海鮮 130分鐘全日火鍋放題 低至$266起
日式火鍋放題專門店牛摩，主打即叫即刨的新鮮牛肉，設有不同等級的牛肉及海鮮套餐（
原價$380起/位，優惠價$266起/位）可供選擇。店內設有自助放題區，可以自選多款豐富的火鍋配料、飲品及乳酪甜品無限供應。配料有極上和牛、安格斯牛頸脊、特選美國牛肩胛、IBP牛板腱、美國極上黑豚肉、豚肉、雞肉、羊卷肉、半殻青口、魷魚仔、帆立貝、鴨血、黃金花枝棗、溫泉蛋、牛摩飯、溫泉蛋牛摩飯等，選擇豐富。
分店：沙田中心、將軍澳新都城中心、屯門時代廣場、上水廣場、調景嶺都會駅
火鍋放題推介3.泰金鍋：泰式火鍋放題＋活蝦任捉放題
食厭了港、台、日式火鍋？不如試試泰式火鍋吧！旺角的泰金鍋可以任選多款東南亞風味湯底（
原價$240/位，優惠價$218起/位），好像冬陰功、青檸椰奶雞、泰麻辣鍋等等，任食小食亦有清邁炸豬皮、蝦餅、木瓜沙律等等，而另一個最大的賣點就是餐廳設有魚缸讓食客可以體驗捉活蝦放題，十分有趣。
泰金鍋
地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓（地圖按此）
電話：8118 2228
地址︰荃灣大河道100號海之戀商場1樓1010號舖（地圖按此）
電話︰3168 7068
地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（地圖按此）
電話：8118 3338
火鍋放題推介4.別忘了：90分鐘台式火鍋放題 號稱最多手搖火鍋店
位於荃灣、天水圍及太和的別忘了推出90分鐘（
原價$338/位，優惠價$304起/位）及120分鐘台式火鍋放題（ 原價$378/位，優惠價$340起/位），當中包括任食精選牛板腱、西班牙栗飼豬梅片、羊肉卷。除可以任食肉類，更有超過50款火鍋配料、多款台式小吃、甜品，包括：花雕醉雞、夜市甜不辣、澎湖花枝丸、火龍果雪花冰、朱古力雪糕窩夫、檸檬愛玉凍等；而別忘了號稱最多手搖的火鍋店，客人可以任飲15款以上的飲品，包括：爆打檸檬四季春、水果茶、白桃桃花紅茶、仙草奶茶、乳酸系列飲品等。
別忘了
地址：荃灣眾安街68號千色匯1期2樓2032號舖(地圖按此)
電話：2389 2582
地址：太和大埔太和路12號太和廣場西翼2樓227號舖(地圖按此)
電話：6353 3839
地址：天水圍天湖路2號天耀廣場LG1樓LG15-16號舖(地圖按此)
電話：9162 5716
火鍋放題推介5.和味煮意：自選雞煲、烤魚或酸菜魚打邊爐 送1.2公升飲品
心思思想食雞煲又想食酸菜魚？和味煮意的任食火鍋套餐（
原價$218/位，優惠價$178起/位），客人可自選雞煲、烤魚或酸菜魚，每兩位可選一款，四位兩款，如此類推！套餐包括頂級牛頸脊、海鮮拼盤 、自助區新鮮火鍋配料任取任食兩小時，以及1.2公升巨型飲品一杯！
和味煮意
地址：荃灣荃灣街市街45號地舖（地圖按此）
電話：5599 1298
火鍋放題推介6.泰．初夏：雞煲再火鍋！泰式火鍋放題套餐低至$223位
泰．初夏主打泰式火鍋放題，環境舒適，食物選擇豐富，有90分鐘（
原價$248/位，優惠價$223起/位）及120分鐘的初夏之雞煲+牛胸腹火鍋放題套餐（ 原價$288/位，優惠價$259起/位）。雞煲有不同辣度選擇，加入香茅、檸檬葉等泰式香料調配，跟港式雞煲完全不同！火鍋則可以揀冬陰功、沙嗲、椰汁雞、泰式清湯底、芫荽皮蛋、麻辣番茄、鴛鴦湯底等，任食澳洲250日穀飼卡樂Beef、牛板腱、西班牙栗鉰豬梅片、牛胸爽、嫩滑雞、羊肉卷、墨魚滑、蝦滑等。
泰．初夏
地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城2樓2030號舖(地圖按此)
電話：2623 0075
火鍋放題推介7.金滿海鮮舫：低至半價！任食潮汕牛肉火鍋放題
不用北上打邊爐，香港也有任食潮汕牛肉火鍋放題？金滿海鮮舫推出任食潮汕牛肉火鍋放題（
原價$336/位，優惠價$168起/位），吊龍、匙柄、五花趾、雪花肥牛、牛胸爽食到飽，更有10種湯底選擇，包括：鮮茄牛骨、麻辣重慶雞煲、芫茜皮蛋、重慶麻辣、香濃沙嗲、老鴨火鍋、藤椒鮮辣、胡椒豬肚、雜菌鮮菇等，加錢更可升級做真。濃湯雞煲翅(足6兩)。滿4人額外再送超豐盛新鮮海鮮拼盤（鮑魚、沙白、魷魚仔、海蝦、生蠔），自助區超過50種火鍋食材，更可任飲啤酒(青島/新力清/醇滑嘉士伯) / 汽水。
金滿海鮮點心專門店 / 黃大仙酒家
地址：黃大仙飛鳳街36-40號鳳凰新村地舖（地圖按此）
電話：2326 3668
火鍋放題推介8.等等HEA：食神韜韜力推！$99任食台式雞煲
就連食神韜韜都力推！九龍城等等HEA的火鍋套餐推88分鐘優惠套餐，每位只需$99就可任食台式雞煲、特級美國肥牛、多款台式小食，例如：滷肉飯、手工芋圓、甜不辣、蒜香麻辣豬耳等，更有多款台式串燒：牛肉串、羊肉串、牛油小串、燒雞皮、五花腩串、燒雞腎；如果88分鐘太趕，也有150分鐘豪華套餐（
原價$399/位，優惠價$189/位），同樣超抵，除了可以在120分鐘無限任食台式雞煲之外，更有多款升級美食：蟹黃麵、蟹黃小籠包、台式臭豆腐、麻辣鴨血、七味金菇、台酒釀雞翼、燒汁鰻魚等。
等等HEA 台式餐廳
地址：九龍城福佬村道41號地下（地圖按此）
電話：2383 1766
火鍋放題推介9.千海水產海鮮火鍋放題：海鮮櫃任夾海鮮 即場生劏清洗處理包新鮮
千海水產海鮮火鍋放題最近大熱，湯底選擇豐富，包括經典的豬骨湯、麻辣湯、龍蝦頭、花膠湯等，最令人感興趣的是每檯會有海鮮桶一個，可以出去海鮮櫃任夾海鮮，店員會即場生劏清洗處理，非常新鮮！千海水產荃灣店更宣布推出期間限定的4小時無限任點任食放題，由中午12時開始開懷暢食至下午4時，每人只要$298，優惠只限星期一至五，特別日子及假期不適用。
千海水產海鮮火鍋放題
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖（地圖按此）
電話：36222223 / 36222226
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓S154, S162及S155-S158號舖（地圖按此）
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓602號舖（地圖按此）
火鍋放題推介10.牛站麻辣火鍋放題：120分鐘任食！多達28款火鍋配料及小食
香港有不少高質台灣火鍋放題店，牛站麻辣火鍋放題就是人氣選擇之一，120分鐘晚市放題除了有指定肉類，還有台灣鴨血、士林腸灌蛋、豬血糕等地道台灣美食，更有花膠、日本蟹柳、日本雞蛋等高質配料！熱食也相當吸引，有麻辣炸雞、台灣烤腸、鹽酥雞、吉列蠔等等！
牛站麻辣火鍋放題
分店：觀塘亞太中心、尖沙咀愛賓商業大廈、創興廣場、銅鑼灣廣場二期
火鍋放題推介11.好呷台灣火鍋：牛角旺角副線 任食鹽酥雞+鴨血/任飲珍珠奶茶
由牛角所屬集團「株式会社有限公司」在旺角朗豪坊及銅鑼灣開設「好呷台灣火鍋」，開業至今深受食客歡迎，全因一個價錢即可享受任食台式小食、鴨血、珍珠奶茶等滋味美食！套餐分為4個套餐，每個套餐都可以無限任食指定肉類跟鍋物，最便宜的為「輕旅行．吃台中」。湯底則主打台灣相當流行的麻辣鴨血藥膳鍋及好呷酸菜白肉鍋等9種湯底，較特別是可以配上自家的麻香辣醬及人參沾醬，值得一試。
好呷台灣火鍋
地址：旺角朗豪坊7樓17-20號舖（地圖按此）
電話：2699 2018
地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心3樓全層（地圖按此）
電話：2633 3978
延伸閱讀：牛角集團新火鍋放題「好呷台灣火鍋」旺角開幕！最平$118起 任食鹽酥雞+鴨血/任飲珍珠奶茶
火鍋放題推介12.一鍋堂：70分鐘快食火鍋 低至$78半自助火鍋
只有一小時食飯又想打邊爐？有數間分店的一鍋堂就推出$78起的午市70分鐘半自助火鍋，任選湯底一款，有麻辣鴨血豆腐、藥膳、沙嗲牛、椰香喇沙、胡椒豬肚雞等選擇，同時可以任食多款台灣丸物、開胃前菜、特式熟食、水果、飲品等，讓你一個人也可以盡興。
一鍋堂
分店： 大鴻輝(荃灣)中心、旺角瓊華中心、葵芳新都會廣場
火鍋放題推介13.犇殿：任食高質靚牛肉及30款優質食材！90分鐘火鍋放題低至$268/位起
火鍋放題點少得靚牛肉！犇殿主打90分鐘/100分鐘台式火鍋放題，晚市低至6折（
原價$318/位，優惠價$185/位），客人可以自選肉類，再從8款湯底，包括酸菜白肉、麻辣鍋、桃膠土雞美人鍋等選擇其一。除了不同產地跟部位的牛肉是賣點，店內還可以任選台式小吃及自助火鍋配料吧，當中有不少小吃都是從台灣直送，台味十足！
犇殿
分店：將軍澳東港城、大角咀奧海城、九龍灣德福廣場、青衣城
火鍋放題推介14.牛大人：9間分店最方便！120分鐘任食台灣直送美食
火鍋放題當然首選地點要方便，先可以約朋友一齊食！全港現時有9間分店的牛大人最方便不過。火鍋放題主打多款不同的湯底如阿嬤養生濃湯鍋、牛夫人秘方麻辣鍋及帝王食補薑母鴨鍋等。更吸引的是有多款台灣直送美食如花蓮扁食、手工川丸子及士林豬血糕等十多款選擇。火鍋放題收費視乎選擇哪款牛肉而定，如精選嫩牛套餐最抵，可以任食上腹牛五花、西班牙豬梅肉片、紐西蘭羊卷肉及花雕酒雞件，如於晚上7點半前離座或晚上11點後入座火鍋放題任食120分鐘，只需低至$218/位！
牛大人
分店：旺角瓊華中心總店、旺角荷李活商業中心、沙田偉華中心、元朗形點二期、尖沙咀加拿芬廣場、荃灣中心、銅鑼灣廣場、觀塘鱷魚恤中心、將軍澳
火鍋放題推介15.斗滾：$268起無限任食 一個價錢食雞煲+蒸海鮮+打邊爐
雞煲加打邊爐是常見的組合，但你又有沒有想過可以再加蒸海鮮？於西環跟佐敦都有分店的斗滾，平日只需$268即可以食雞煲後，再蒸時令海鮮，接着飲湯再放題任食打邊爐，甜品還有椰汁雪燕，超抵食！
斗滾
西環店
地址：西環石塘咀山道54-66號適安大廈地下A號舖及1樓AB號舖（地圖按此）
電話：6730 6060
佐敦店
地址：佐敦佐敦道26E號寶輝閣2樓（地圖按此）
電話：6211 1922
火鍋放題推介16.味火鍋：無限時任食任飲火鍋！自選黑松露芝士焗生蠔、佛跳牆
店家主打每朝街市買游水海鮮，自家熬製湯底，清酒、啤酒、玻璃樽汽水無限供應。VIP房免任何附加費，鴛鴦湯底無須加錢！客人可以先自選頭盤—佛跳牆、黑松露芝士焗生蠔、四川麻辣雞煲等，接下來再自選火鍋湯底，滋補系列更送嫩滑雞件1份；之後就到皇牌火鍋拼盤，盡享游水海鮮及靚牛，再任食超過30款配料，最後每人1杯MÖVENPICK雪糕，劃上完美句號。
味火鍋
地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓(地圖按此)
電話：2892 2822/5566 4453
火鍋放題推介17.天下糧倉牛肉火鍋專門店：牛魔王必到！任食多款牛肉$217起/位
吃火鍋放題，牛肉是不可或缺的必食之選！天下糧倉牛肉火鍋專門店必定是所有「牛魔王」的首選！因為可在火鍋放題食勻多款牛肉如SRF美國黑毛和牛、Prime牛板腱、安格斯牛肩胛、一級肥牛、鮮牛肉、封門柳、金錢展及牛脷片！火鍋放題更有多款飲品、配料如蔬菜及丸類以自助形式供應。如在23:30後入座，任食時間可延長至凌晨03:00。
天下糧倉牛肉火鍋專門店
地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖(地圖按此)
電話：2623 9688
火鍋放題推介18.馬祖：養生藥膳湯底！全日120分鐘火鍋放題
原本主打台式藥膳湯麵的馬祖，早前進軍火鍋界，推出無限任食藥膳火鍋，如藥膳椰子清雞湯、藥膳蟲草花桃膠雞湯及藥膳花雕清雞湯、更有逾30款配料任食！收費就根據所選的肉類套餐跟入座時間而定，價錢由$247至$608位都有。
馬祖
收費：$203起/位
分店：荃灣海之戀、元朗形點、銅鑼灣Tower 535
火鍋放題推介19.火水爐冰室火鍋：港式風味招牌雞煲+火鍋放題120分鐘
又想食雞煲，又想飲啖湯補補身？火水爐冰室火鍋的火鍋放題就最適合你，客人可以先品嚐麻辣雞煲，再6選一款湯底，當中有招牌濃郁沙嗲湯鍋、胡椒豬肚湯等多款口味，任食配菜推介多款手包雲吞跟丸類，港式味道十足。
火水爐冰室火鍋
地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓（地圖按此）
電話：2663 1087
常見問題
問：火鍋放題多數有甚麼吃？
答：除了火鍋外，還會有小食、甜品、任飲飲品等……詳情按此
問：現在火鍋價錢放題大概多少？
答：通常按套餐而定，最抵食可以由$88/位起……詳情按此
