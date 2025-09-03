【哈哈】用火龍果皮做超狂生魚片！ 網友還拿來拌飯：超好吃

有自然瀉藥之稱的「火龍果」，吃起來口感滑嫩，帶有淡淡果甜香氣，深受不少人喜愛，但當你在吃火龍果之前，果皮都是怎麼處理的呢？相信很多人都是直接拿去垃圾桶丟掉吧～

日本有名音樂家野崎真彌，發揮創意，將火龍果的果皮拿來製成獨特料理，還號稱沾山葵、將由吃起來就像鮪魚（生魚片），貼文一在推特發出就引發熱烈討論！

▲日本網友突發奇想，將火龍果皮拿來製成創意料理。

文內翻譯：火龍果的皮先用水煮一下，再沾山葵、醬油吃起來超像鮪魚！軟軟的好好吃！

▲將火龍果的外皮剝開或削下。

▲再將火龍果皮用水煮透。

▲最後配上山葵與醬油，吃起來就像在吃生魚片！

奇特的火龍果料理在網上爆紅，不少網友表示懷疑「真的假的？！」、「我可以相信你嗎.....」、「你、你騙不了我喔」

但也有網友跟著他一起做，還大讚好吃，表示之前都丟掉真的太可惜～

▲「我試著做了！這的確好吃！感覺我以前都丟掉真是太笨了！以１%濃度的鹽醃２分鐘，再泡冰水收一下就好。我還拿一半抹美乃滋放冷藏２個小時了。」

▲「我看了這篇文章馬上做做看了！今天酪梨也挺便宜，就來做夏威夷蓋飯了！水煮過的火龍果沒什麼味道，因此能夠完美與沾醬結合，口感也像是軟中帶黏，很像是拌了山藥泥的鮪魚。如此一來素夏威夷蓋飯就完成了！」

看起來好像有點東西欸～下次爸媽有買火龍果的話，我也要來試試看！