宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
災民可住過渡房屋至完成重建 宏福苑重建視乎樓宇結構及住戶意願
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火發生後，受影響居民陸續獲安置於酒店、青年旅舍及過渡性房屋暫住，民政及青年事務局局長麥美娟今日(30日)於電視節目上表示，截至昨日(29日)中午，已有401名居民入住酒店及青年旅舍，601名居民入住過渡性房屋，而由於不少過渡性房屋不在市區，如住戶有需要，例如學童要到市區上學，社工會為其安排入住鄰近單位，而所有受影響居民都可在相關單位一直居住直至完成重建家園，但會否重建宏福苑，則要待樓宇解封後，視乎樓宇結構及住戶意願等因素再作安排。
麥又指，庇護中心會逐步減少，讓受影響居民到環境更好的酒店和青年旅舍入住，約1至2星期後，再讓居民入住過渡性房屋。而由於過渡性房屋本來是讓簡樸房住戶及輪侯公屋人士入住，被問到宏福苑居民的入住會否影響其他人士的輪候，麥僅表示房屋局會審視單位供應量，總之所有有需要人士的住屋需要都會被滿足。
至於政府向每戶受影響居民提供1萬港元的應急補助金，麥表示，截至昨日中午已有逾1,200戶居民完成登記，約700多戶已經領取，部分居民則由於未能聯絡或不在當區而未完成領取，麥希望派發進度愈快愈好，讓居民盡快「有錢旁身」。而政府亦將為每戶受影響家庭發放5萬港元生活津貼，麥強調派錢之後仍會向居民提供長遠支援，例如入住過渡性房屋後的生活所需物資，都會透過援助基金作出資助，而其他支援措施亦會要求更快、更簡單、更彈性提供援助。
至於不少市民事發後熱心捐助物資，麥表示，現時所得物資已經足夠，而當局正向創科局合作推出物資登記網上平台，讓市民可於平台登記所捐物資後，由平台作出配對，讓物資能給予所需有人士手上，該平台會於接下來的一兩日內推出，在推出之前，市民可暫時透過電話號碼登記資料和物資。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 6 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 災難遇害者辨認組連日搜索遺體 逾千市民到場獻花｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火災｜香港紅十字會：很多災民親人失蹤 不願在庇護中心過夜
【Now新聞台】有份協助大埔宏福苑救災的香港紅十字會經理黃傑在本台節目《大鳴大放》指，他在現場的難忘經歷是見到很多災民不願意在庇護中心過夜，跟他們聊天後發現是因為他們有親人失蹤，所以想在附近平台或公園一直望著事發的地方。 香港紅十字會經理(急救服務)黃傑：「我們都有不同的援助去協助或者去幫助他，正正就是在這個位置上面，我們作為一個醫護人員、救援人員，都會見到當中我們有足夠的器材、物資，但在他內心的痛苦，我們是安慰不了，那一刻的無力感其實是很重的。我們都嘗試用不同的方法，希望他真的可以休息到，我們都呼籲大家鄰里街坊守望相助，真的關心多點身邊的人，顧及一下他的感受。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員攔截廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜外傭至少兩死 逾三十人生死未卜 多名傭工請假帶物資支援｜Yahoo新聞
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火傷亡慘重，印尼領事館證實至少兩名印尼籍傭工殉職。截至今日下午 5 時，仍有 11 名印傭下落未明，菲律賓領事館亦證實有 19 名菲傭失聯。有早前平安撤離的菲藉家務工人重返現場尋找朋友下落，外傭事工中心與白恩逢之家在現場設緊急支援站，協助受影響外傭及其親屬，有多名外籍傭工亦向僱主請假，募集物資到場支援。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬鞍山單車男失平衡飛墮山坡 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】馬鞍山發生單車意外。今午(29日)12時09分，一名姓陳(54歲)男子，沿梅子林路落斜踩單車期間，突然失去平衡撞向路旁石壆後飛墮山坡，手腳受傷當場陷入昏迷，有途經人士發現代為報案。on.cc 東網 ・ 1 天前
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。宏福苑五級火災．不斷更新為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：中西區西營盤社區綜合大樓西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓灣仔摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號東區北角社區會堂北角渣華道123號南區華貴社區中心奇力灣華貴邨九龍城紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下觀塘觀塘社區中心觀塘翠屏道17號深水埗荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）黃大仙黃大仙社區中心黃大仙正德街104號油尖旺梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號離島香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區葵青荔景社區會堂葵涌荔景山路205號北區和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下西now.com 新聞 ・ 1 天前
Tim Cook：蘋果(AAPL.US)將捐款支持香港火災救援
蘋果(AAPL.US)行政總裁TimCook在微博發文稱，香港的重大火災讓人痛心，蘋果牽掛著每一位受災居民，由衷感謝一線的救援團隊。Apple將捐款支持當地的救援。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前