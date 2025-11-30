災民可住過渡房屋至完成重建 宏福苑重建視乎樓宇結構及住戶意願

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火發生後，受影響居民陸續獲安置於酒店、青年旅舍及過渡性房屋暫住，民政及青年事務局局長麥美娟今日(30日)於電視節目上表示，截至昨日(29日)中午，已有401名居民入住酒店及青年旅舍，601名居民入住過渡性房屋，而由於不少過渡性房屋不在市區，如住戶有需要，例如學童要到市區上學，社工會為其安排入住鄰近單位，而所有受影響居民都可在相關單位一直居住直至完成重建家園，但會否重建宏福苑，則要待樓宇解封後，視乎樓宇結構及住戶意願等因素再作安排。

麥又指，庇護中心會逐步減少，讓受影響居民到環境更好的酒店和青年旅舍入住，約1至2星期後，再讓居民入住過渡性房屋。而由於過渡性房屋本來是讓簡樸房住戶及輪侯公屋人士入住，被問到宏福苑居民的入住會否影響其他人士的輪候，麥僅表示房屋局會審視單位供應量，總之所有有需要人士的住屋需要都會被滿足。

至於政府向每戶受影響居民提供1萬港元的應急補助金，麥表示，截至昨日中午已有逾1,200戶居民完成登記，約700多戶已經領取，部分居民則由於未能聯絡或不在當區而未完成領取，麥希望派發進度愈快愈好，讓居民盡快「有錢旁身」。而政府亦將為每戶受影響家庭發放5萬港元生活津貼，麥強調派錢之後仍會向居民提供長遠支援，例如入住過渡性房屋後的生活所需物資，都會透過援助基金作出資助，而其他支援措施亦會要求更快、更簡單、更彈性提供援助。

至於不少市民事發後熱心捐助物資，麥表示，現時所得物資已經足夠，而當局正向創科局合作推出物資登記網上平台，讓市民可於平台登記所捐物資後，由平台作出配對，讓物資能給予所需有人士手上，該平台會於接下來的一兩日內推出，在推出之前，市民可暫時透過電話號碼登記資料和物資。

