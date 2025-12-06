災民恐生創傷後遺症 林正財：精緒支援不會遺漏任何人

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災造成大量傷亡，無論傷者或市民仍然有不安情緒，甚至可能出現創傷後遺症。精神健康諮詢委員會主席林正財指會推動大埔宏福苑大火的精神健康支援工作，而委員會兩日前召開緊急會議討論災情對不同組群的人、在不同時期的影響，提供精準的服務，不會遺漏任何有需要的人。

林正財今日(6日)在電台節目中指出，委員會留意到有一批青年在火災後經常在災場徘徊，委員會設立「心靈加油站」，由受訓專家陪伴及協助疏導情緒。針對有親友離世的家人，亦正面對哀傷期，委員會為相關家庭配對哀傷輔導的機構，協助他們度過難關，而委員會亦會擴充醫管局的「心靈綠洲」計劃，協助住在不同過渡性房屋的災民。

他希望在短時間內培訓到足夠的社工及輔導員，應付現時挑戰，其中會培訓相關專業人員，進入災民入住的過渡性房屋，與營運機構合作，一方面在物質上提供援助，同時支援精神健康。

香港大學客座副教授、認可心理創傷學家羅淑兒表示，在遇上重大事故時，受影響居民出現失眠、沒有胃口、變得麻木都正常，居民需要好好照顧自己，等待相關症狀減緩，而不是繼續讓相關資訊令自己超負荷，但如果相關症狀隨時間仍不斷增加，便應盡快向專業人士求助。

她曾是「 心靈綠洲」計劃主管，指相關計劃希望大眾不認為接受心理支援是特別的標籤，因為計劃中進行分享的房間希望令人有放鬆的感覺，也會鼓勵參與人士自由在小組期間飲食，計劃的最後一層亦會有更高的私隱，一對一由臨床心理學家或社工進行支援。

