災民稱宏福苑踢腳板疑助燃 屋宇署未列明踢腳板阻燃標準

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火造成多人死傷，其棚網等建築物料安全受到關注。有擔任屋宇署授權簽署人(AS)的災民家屬向傳媒表示，早前曾取得疑屬宏福苑所用工地踢腳板(底護板)作測試，發現該踢腳板不單止幾乎不阻燃，更十分助燃。屋宇署上月發出《註冊承建商作業備考85》，以對鋪設於外牆棚架的保護網等要求達指定阻燃效能，但並不包括踢腳板。

該名居民家屬早前曾在去年9月超強颱風樺加沙襲港後，到宏福苑附近撿取疑屬工程竹棚用的踢腳板做測試，並將該踢腳板與另一屋苑工地所用踢腳板比較，在點燃疑屬宏福苑踢腳板後，火勢迅速蔓延，並產生帶火熔滴，相對另一屋苑工地的踢腳板則較為耐燃，火勢蔓延速度較慢，過程中亦無任何滴落物。

現時屋宇署發出《註冊承建商作業備考85》，要求鋪設於外牆棚架的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布要達特定阻燃效能標準，但就未有就踢腳板同樣訂明特定阻燃效能標準。而勞工處的《竹棚架工作安全守則》，則有提及須於任何人士有可能從高處墮下的邊緣地方裝設護欄和踢腳板，並確保橋板及踢腳板構造良好，有足夠的強度及厚度，確保所有工種的工人在外牆棚架進行工作時有合適的工作平台持續地使用，但無提到有關踢腳板的阻燃或防火安全標準。

