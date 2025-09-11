炎亞綸斥千萬開娛樂公司 落手傾合作自讚：我很好配合

【on.cc東網專訊】台灣藝人炎亞綸曾因捲入「性愛影片案」事業一度跌落谷底，近年復出後密密工作搵銀，日前他更宣布以創辦人身份，同多位合作人成立「大浪娛樂」影視。他透露目標是3年內籌資1.6億台幣資金，現已投入近1213萬新台幣（約312萬港元），而公司將推出綜藝《王國的餐桌》、《戀愛沒有條件》、電影《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》、影集《術》等作品。

當中《王國的餐桌》還會邀請韓國綜藝《黑白大廚》總編劇毛銀卨參與，出演嘉賓包括台灣、香港一線主持人及韓國大勢女團成員，負責邀請嘉賓的炎亞綸，對於親自聯絡韓國一線藝人，他笑說：「我現在回頭看自己，覺得我是很好配合的人」。

