立即投選年度十大消費新聞
炎亞綸3月高雄開唱 嘉賓身份大賣關子
【on.cc東網專訊】台灣藝人炎亞綸昨日（20日）宣布推出新專輯《Ikigai》與同名巡迴演唱會，高雄站將在3月28日於高雄流行音樂中心海音館舉行。作為新專輯發行後的首場大型演出，炎亞綸透露選擇高雄的原因是過去較少有機會在高雄搞大型音樂演出，所以是極具意義。在歌單安排上，炎亞綸表示將會為高雄站精心挑選專屬內容，新專輯的歌曲也會在演唱會首唱，至於嘉賓方面，他就大賣關子，留待當日揭曉。
談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言印象最深刻的並非成績，而是來自歌迷的回饋，讓他明白仍有很多歌迷等待自己出歌。近年炎亞綸投入音樂創作、影視製作與品牌經營，他直言「品牌經營者」與站在舞台上的自己，截然不同，讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡，期待2026年可以去到更多城市演唱。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傅明憲連續23年出任愛護動物協會會長 帶愛犬開會合照網民錯重點「眼袋好重」
90年代受TVB力捧嘅傅明憲，近年醉心於公益事業，更為愛護動物協會出任會長多年。早前傅明憲出席愛協周年大會，仲帶埋愛犬Kiki一齊開會Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
韓劇《愛情怎麼翻譯？》登上Netflix第一位！金宣虎幕前幕後IG魅力穿搭叫男友學起來
韓國大勢男星金宣虎無論跟哪位女主角合作都充滿CP感，從與申敏兒主演的療癒風愛情劇《海岸村恰恰恰》，到與高胤禎（又譯高允貞）主演的最新話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》，相信大家深陷這位男神的百變魅力。金宣虎因這套劇集令他人氣再度急升，劇中溫柔體貼的他絕對是女士們的理想男友，而他的造型絕對值得一眾男友參考！《海岸村恰恰恰》「洪班長」（金宣虎飾演）的哭戲相信也看得觀眾十分揪心！面對親人好友的生離死別，幸好最後「洪班長」和惠珍（申敏兒飾演）能夠陪伴彼此，走進人生下個階段，實在太感動。Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/ 最後一集，金宣虎穿上來自Valentino的西裝，有別戲中的大男孩造型路線，成熟溫文的形象令人眼前一亮。 Photo：https://www.instagram.com/p/CVKEqcUJX99/ 身高1.83米的金宣虎，臉上的小酒窩是他的可愛之處！2009年他出演音樂劇出道，隨即也有參演不少話劇，直到32歲才轉戰電視劇。Photo：https://www.instagram.com/p/B2Y5tQJjnFE/ 近年最為人熟ELLE.com.hk ・ 1 天前
非常檢控觀 ｜新鮮出爐男配何廣沛首演渣男獻出兩大突破！ 徐榮繼「彩虹版喪鐘哥」再有新造型
之前憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政劇集主題作品《非常檢控觀》，故事講述主角包希仁（馬德鐘飾）馬德鐘＋正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）＋睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）這個「滅罪鐵三角」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。姊妹淘 ・ 1 天前
Dry驚喜合體 雷頌德憶當年親挑馮德倫：咁靚仔
【on.cc東網專訊】由雷頌德（Mark）和馮德倫（Stephen）於1996年成軍的組合Dry，推出過3張錄音室專輯及1張現場Live專輯，「玩」了3年就宣告「Game Over」，令粉絲大表可惜，而組合拆夥的原因傳聞多多，除兩人性格不合外，亦有傳Mark當年東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前
《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪
《尋秦記》一眾演員事隔多年再次聚首傾力完成大作，能夠被同級女神宣萱大讚「超級防腐」的人，非滕麗名莫屬！現年50歲的滕麗名，不僅在螢幕前保持絕佳狀態，私底下的生活更是充滿活力。究竟有情有義的「善柔」和《愛·回家之開心速遞》「有仇必報熊尚善」是如何在忙碌的拍劇生活中，維持如少女般的緊緻肌膚與健美身材？Yahoo Style HK ・ 1 天前
白宮新聞秘書錄音流出 警告 CBS 勿剪特朗普訪問 否則入稟起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）一段錄音近日曝光，顯示萊維特曾恐嚇一間傳媒機構，要求對方必須完整播放總統特朗普的採訪片段，否則會入稟法院起訴。錄音內容顯示，萊維特在訪問結束後向哥倫比亞廣播公司（CBS News）新聞主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）轉達特朗普的指令，強調不能對專訪作任何刪剪，必須將採訪內容全面公開。Yahoo新聞 ・ 1 天前
桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情
從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。姊妹淘 ・ 1 天前
羅毓儀加緊練歌兼特訓男友林俊其 最恨開巡唱
【on.cc東網專訊】無綫戀綜節目《女神配對計劃》令羅毓儀（Yuki）及林俊其（Kris），還有曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）配對成功外，更令人氣急升及財源滾滾，兩Pair情侶稍後夥拍「單身貴族」蔡思貝於2月1日假廣州舉行《Share Me Your L東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
非常檢控觀｜何廣沛為演韓星激減30磅 踩過界首挑戰唱歌 網民激讚無敵
何廣沛（Matthew）2012年入讀藝員訓練班而簽約TVB，今年係佢入行14年，憑《新聞女王2》「潘志傲Ivan」一角於《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳男配角」獎項，又宣布即將與圈外女友Sarah結婚，迎來新身份。除此之外，何廣沛近日更踩過界，為新劇《非常檢控觀》演唱插曲《懲人淚》；日前，何廣沛出席劇集宣傳活動亦首度現場演繹該曲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前