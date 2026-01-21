炎亞綸3月高雄開唱 嘉賓身份大賣關子

【on.cc東網專訊】台灣藝人炎亞綸昨日（20日）宣布推出新專輯《Ikigai》與同名巡迴演唱會，高雄站將在3月28日於高雄流行音樂中心海音館舉行。作為新專輯發行後的首場大型演出，炎亞綸透露選擇高雄的原因是過去較少有機會在高雄搞大型音樂演出，所以是極具意義。在歌單安排上，炎亞綸表示將會為高雄站精心挑選專屬內容，新專輯的歌曲也會在演唱會首唱，至於嘉賓方面，他就大賣關子，留待當日揭曉。

談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言印象最深刻的並非成績，而是來自歌迷的回饋，讓他明白仍有很多歌迷等待自己出歌。近年炎亞綸投入音樂創作、影視製作與品牌經營，他直言「品牌經營者」與站在舞台上的自己，截然不同，讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡，期待2026年可以去到更多城市演唱。

