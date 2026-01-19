炎明熹低調現身 馮允謙怕壓力唔想未婚妻撐場

【on.cc東網專訊】歌手馮允謙（Jay Fung）於西九舉行一連兩場的《BLUE MOON WANDERLUST》演唱會昨晚（18日）舉行尾場，圈中人包括炎明熹、MIRROR成員Jeremy及ERROR成員肥仔等皆前來支持，Jay Fung以演唱《齊柏林飛船》為演出揭開序幕，他表示演唱會選擇1月的原因是這是新年第一個月，也是新的開心，希望給大家更多的愛和正能量去迎接新的一年。

演唱會期間，演唱了超過30首作品，快歌慢歌穿插演唱，其中亦有翻唱The Beatles的《Let It Be》、Michael Jackson的《Rock With You》、The Weeknd的《I Feel It Coming》等，而當Jay演唱已逝歌手方大同的《Singalongsong》時，觀眾紛紛打開手機照明燈呈現一片星海，場面壯觀感人。

來到Encore環節，Jay Fung先換上演唱會衞衣，向粉絲介意特意為此次演唱會設計的周邊產品，如模型、零錢包、Cap帽及行動電源等，寵粉的他更下台把手中產品，隨機送給數名粉絲。回到台上後，被粉絲的熱情打動的Jay Fung，進行了兩次Encore，最終以一曲《在最好的時間做最好的你》為演唱會畫下圓滿句號。

Jay Fung完騷後受訪時大讚氣氛很好，坦言原本怕第一場的觀眾不開心，打算同樣只Encore一次，但笑言感覺觀眾們都不想放走自己，便惟有唱多一首歌，又指開戶外騷充滿突發性，最重要是視乎當日的天氣，續指早前氣溫跌至11、12度，連綵排時自己都狂流鼻水，幸好正式開騷的兩日天氣回升至18度左右，最終才能以好狀態演出。

Jay媽媽亦有特意回港到場支持，而Jay細佬則出席了前一場，Jay坦言覺得自己很幸運，每一次開騷都有一班支持自己的家人：「佢哋係令到我工作上或者做音樂表演，每一次開騷都安心啲。（未婚妻今次有無返嚟？）今次無，佢忙工作，我都唔會有個要求，因為我知佢每次返嚟未必會咁開心，因為可能我工作上好忙，所以我情願佢唔好返嚟睇住，因為佢嚟我就有壓力，要陪佢去食嘢，但我又要食得清淡，所以佢唔返嚟都唔係一件壞事。」

此外，Jay透露新年會放一個短假，但下星期需出席馬會活動，因此一完結今個騷便要即刻開始排舞，不過Jay直言忙碌之餘十分開心：「仲要錄新歌，所以唔會停住，我都唔想停，好想繼續衝。（今年仲會唔會開大型騷？）我真係唔知，年頭開咗咁可能要隔一排先，因為我呢啲年幾都好幸運，Keep住開騷，開咗5次其中4次都係個人騷，所以其實我係好緊，但我都希望我啲粉絲都會期待我下一次開騷。」而問到早前獲頒「叱咤樂壇男歌手」金獎後的慶祝，Jay笑言早前在準備演唱會的情況下，食了一份既清淡又好味的牛肉飯：「因為我鍾意食牛，對牛肉好有要求，雖然有啲貴，但唔緊要啦，就嚟開騷當獎勵吓自己。」

