炎明熹加盟Sony Music 大中華區 發布會獻唱新歌《風旅》兼率先曝光製作中新歌｜有片

由 Sony Music 舉辦的《THE VOYAGE TO..》新歌發佈暨加盟記者會，今日假黃埔TIDES 盛大舉行。會場佈置精緻宛如童話森林，石牆草坪、苔蘚樹木與自然植被營造沉浸式氛圍，LED 大屏幕搭配精緻舞台設計及三葉草造型與簾幕裝飾，完整地呈現炎明熹（Gigi Yim）心中的音樂世界——〈風旅〉。

Gigi 甫登場以歌聲演繹其偶像王菀之Ivana 的〈哥歌〉揭開序幕，並由叱咤903森美上台引領登場，由出道時期見證 Gigi的成長，大會特意邀來森美擔任主持，意義非凡，全場為台上兩人即予以雷動的掌聲，現場氣氛迅沸騰。森美率先恭喜 Gigi 推出新歌以女歌手身份回歸，並約定 Gigi 來年頒獎典禮於歌手席上見面。

大會亦隆重公佈 Gigi 正式加盟 Sony Music 大中華區，並邀來大中華區CEO陳國威（Andrew Chan）上台致辭，歡迎 Gigi 成為中、港、台三地共同簽約的藝人，將透過三地聯手打造屬於Gigi 的音樂版圖。大會特意安排亮燈環節作加盟儀式，屋舍燈光璀璨亮起，象徵 Sony Music Greater China 大家庭再迎來一位實力歌手，同時寓意 Gigi 全新音樂旅程正式揚帆啟航。踏入新旅程，Gigi表示興奮：「踏入一個新嘅階段，好好加油，好好擁抱和迎接新嘅自己！」•Cigi接著隨即首唱新歌〈風旅〉，並分享新歌 MV的幕後製作點滴，而一向寵粉的 Gigi 安排率先與歌迷共睹，即席首播唯美 MV，畫面詩意悠遠搭配動人旋律，引領現場樂迷踏進風旅的感觀世界。最後 Gigi 壓軸獨家演繹新歌英文demo，預告更多精彩的音樂計劃即將來臨。

炎明熹正式加盟新唱片公司後勢掀起新氣象，歌迷反應熱烈紛紛表示翹首以待。2026年Gigi 將全力啟航，為其音樂旅程寫下新篇章！