炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了

炎明熹

現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。

回復自由身嘅炎明熹，噚晚喺社交網站上載《風之旅My Voyage Goes On》音樂會宣傳海報，並留言話：「終於！再次與大家分享一段珍貴旅程，重新演繹熟悉的旋律，流淌於音符之中，讓風帶著彼此結伴航行。一場期待已久，屬於我和大家的約會。日期：2025年12月24日 地點：香港 (AsiaWorld-Expo,Hall 8 亞洲國際博覽館8號館) 時間：19:45 門票將於11月12日11:00am公開發售 期待與你們見面！#炎明熹 #風之旅 #MyVoyageGoesOn」。

廣告 廣告

音樂會消息公佈後，唔少粉絲紛紛留言表示期待，例如「真開心，12月5號見完Gigi, 24號又可以見，希望買到門票」、「這旅程，繼續有我哋，Gi 到時見」、「支持炎明熹，Gigi加油！」、「Good Show, 到時見」、「等咗咁耐 係值得嘅」、「很久沒聽你唱歌了，十分期待」、「期待這個最難忘的平安夜」、「超級期待 Gigi「破繭」而出，重新出發！」、「一定捧場，支持炎明熹」、「期待再次聽到你的歌聲！」及「力撐Gigi , 期待買飛入場聽好歌」等等。

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

炎明熹

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！