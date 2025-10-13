炎明熹復出即有大騷做 獲馬浚偉邀請做《勁爆》表演嘉賓

《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，今年跟去年一樣，頒獎禮於下午3時開始，並將於10月29日舉行發布會。自從去年新城廣播行政總裁馬浚偉上場後，《新城勁爆頒獎禮》成功改革，除了增設公平公正的音統會外，亦破天荒把頒獎禮提早到下午3時舉行。

據行內消息人士透露，距離勁爆頒獎禮尚餘兩個多月，馬浚偉已廣發英雄帖給各大唱片公司，甚至連獨立歌手也收到請柬。消息指，馬浚偉本身歌手出身，飲水思源，故一直十分支持TVB歌手，十分明白歌手一年來的努力，已向新城內部講明，今年勁爆頒獎禮，更加要抱開放態度，歡迎所有唱片公司參與樂壇一年一度盛事，不論大細唱片公司，甚至獨立歌手同樣無任歡迎，講明唔准「大細超」。

廣告 廣告

一向重視人才的馬浚偉，對剛宣布以獨立歌手發展的炎明熹勇敢接受新挑戰，十分欣賞，而自炎明熹出道以來，私下跟馬浚偉特別投緣，關係甚好，據悉馬浚偉親自邀請炎明熹擔任《新城勁爆頒獎禮2025》表演嘉賓。其實去年《勁爆》頒獎禮，炎明熹仍在雪藏期間，她雖然沒有歌曲打入「勁爆年度歌曲獎」十大，但仍獲頒「勁爆十大卓越歌手獎」

至於MIRROR，新城對大國文化亦保持非常開放態度，尤其姜濤、陳卓賢Ian、呂爵安Edan、ERROR、COLLAR一直深得新城歡心，據知新城同樣會力邀出席。

馬浚偉今年都大搞！