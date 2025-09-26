炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會

炎明熹

勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。早前有報導指炎明熹同TVB已經完約，將會同內地娛樂公司簽約，將會開發內地及亞洲市場，實行同同樣二十出道就打響名堂嘅鄧紫棋睇齊，而且歌曲版權由藝人擁有，唔怕之前G.E.M同舊東家咁有糾紛，而且俾足budget做新唱片，金額高達8位數！資深傳媒人查小欣亦喺專欄提到，喺內地娛圈人脈甚廣嘅前商台高層羅嘉慧，一直十分欣賞兼照顧炎明熹，有意簽下Gigi。

Gigi最終花落誰家仍未有答案，但係下星期一炎明熹將會出席音樂劇《一束光. 高錕的記憶》嘅記招，係Gigi近月以來首次出席公開場合。《一束光. 高錕的記憶》將於11月公演，係新落成嘅東九文化中心開幕節目，由李敏自編自導、Johnny Yim擔任音樂總監、周國豐負責策劃，同劇演出者有舞台劇演員鄭君熾、海兒及葉巧琳等。

工作雖然清零，炎明熹生活依然好充實好青春，不時分享外遊同玩貓貓嘅相。

