炎明熹復古叛逆風格新鮮感滿滿 網民大讚：完全carry到新造型

炎明熹

現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，嚟緊12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。喺理工大學修讀時裝學系嘅Gigi，過往不時以鄰家女孩形象出現，不過近日就作出新嘗試，成功獲得網民激讚。

近日炎明熹喺社交網站出PO，上載一輯新形象嘅照片，一頭鬈髮嘅Gigi戴上一頂巨型螢光黃色毛毛兔耳帽，著上印滿千禧年代復古手機圖案嘅半透視鮮艷Mesh Top，露出小蠻腰，可愛得嚟帶點叛逆感。

廣告 廣告

新相出街後，唔少網民紛紛留言大讚，例如「期待未來更多不同風格」、「新形象，好靚呀💜💜💜」、「型爆Gi😎🔥💜，風格型到不得了，耳目一新！」、「💜形象好靚耳目一新💜期待平安夜欣賞你的歌聲💜」、「完全carry到新造型😍💜」、「和之前好不一樣的造型，但好型好適合你🔥💜」、「Gi持GiGi嘗試多元化不同造型及風格，這造型不但青春更富有活力動感，簡直型靚正👍👍👍🔥🔥🔥💜💜💜」、「超級正，呢啲造型喺舊公司100%唔會見到，呢啲就係突破！未出新歌見到呢啲相已經好滾動！呢啲先係符合年紀嘅型，冇得輸」、「期待更多風格解鎖💯」、「Gigi 新造型靚，好靚，非常靚，靚女又青春❤️❤️❤️」、「絕對駕馭得到👍👍👍」、「omggggg好靚好鍾意!!😻😻」、「百變風格都難唔倒Model Gi, 繼續俾多啲驚喜我哋😍💜」及「好酷！很帥❤️」等等

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

炎明熹IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！