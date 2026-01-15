炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony

炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」

有傳炎明熹身價高達8位數字，而且主攻內地市場。炎明熹正式加盟新唱片公司後，其工作量亦大增，日前著上紅色花花上衣配牛仔套裝，出席於上海舉行嘅兩大時裝品牌Crossover活動，本身修讀時裝系嘅炎明熹輕鬆駕馭其新穎造型。而最令人關注嘅係炎明熹近日嘅造型變化，將其眉上齊蔭獎成中分長瀏海，妝容上亦有明顯改變。唔少網民都大讚炎明熹新造型好睇，五官輪廓變得立體，更被指撞樣徐子珊：「冇辦法唔承認你已經大個女了，我愛」、「好鍾意呢個新型（形）像，型格」、「終於開始似個明星了」、「健康性感，都好」、「呢個髮型好睇好多」等等。

