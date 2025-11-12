最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
炎明熹聖誕節開小形音樂會 選平安夜與歌迷相聚
炎明熹 將於12月24 日，於亞洲國際博覽館舉行一場《風之旅 MyVoyage Goes On Live》音樂會，今日開始公售！
早前她為演唱會拍攝海報，這次她以《風之旅》去命名音樂會，「因為我覺得「風」好能夠表達我個世界，「風」可以有好多唔同嘅形態，例如好多歌迷支持我，好多人對我好，我就滿心都係「暖風」啦，咁有時都會唔同狀態，會有冷風，更會打風添。哈哈。今次成個音樂會制作上面我都有參與，我想帶出自己好多感激的事，好多反思，好感謝我可以用到音樂表達到我内心嘅世界，同埋亦都希望可以透過音樂，比到大家睇到另一面一個進化當中的自己。揀歌方面，會有少少驚喜，所以大部分嘅歌曲都係未唱過，希望有一個耳目一新嘅感覺。」設計師及攝影團隊於現場set 了一個人造田實景給gigi 拍照，一到場她已非常驚訝，馬上跳進去，「嘩，好真。有泥土添!」摸著芒草她又搞笑道，「好似摸貓貓，哈哈。」玩得非常開心。
Gigi 直言一直想已經有段長時間沒跟歌迷聚會，想了很久用什麼形式，最後覺得還是以小型音樂會的方式，歌迷應該最閞心，「所以我就在一個普天同慶日子，平安夜同大家一齊過啦！希望可以創造一個美好回憶，我會努力加油，做最好表演。」
