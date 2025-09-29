炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片

炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！

炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡

她在訪問中，透露：「同無線已完約最少1日」，現時自己開公司，公司名叫「然后」，加上自己有至少4個員工：「會做好老闆娘！」至於曾被其他公司招攬嗎？「好多謝大家咁賞識我，咁想搵我一齊合作，我希望有機會同大家合作。」問到是否因TVB約束才引致分開？她指：「我冇覺得有啲咩約束，只係大家方向、方法，大家未必咁合得來，但大家其實都冇嘢。」她亦很期待將來可以回到TVB工作：「有機會重返舊地我都非常之開心，我亦都唔捨得入面所有嘅朋友同同事。」並指與After Class成員有保持聯絡。至於今日訪問TVB未有派員採訪，她表示「冇乜所謂」，與其他電視台合作亦保持開放態度。

她在之前的訪問中忍不住落淚，原來亦是不捨舊同事：「我啱啱喊，因為我好唔捨得公司入面嘅工作人員，佢哋由比賽陪到我之前，好掛住佢哋，所以感觸落淚。」她亦很想見見最錫她的粉絲：「因為太耐冇同fans見面，都想有個好好嘅聚會，佢哋都好掛住我，希望大家睇到我採訪呢條片都會開心。」現時她會兼顧學業與排戲：「休息嘅時候做到舞台劇相關嘅工作，非常之充實！我會盡力追趕趕急嘅腳步。」