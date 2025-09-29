男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！
她在訪問中，透露：「同無線已完約最少1日」，現時自己開公司，公司名叫「然后」，加上自己有至少4個員工：「會做好老闆娘！」至於曾被其他公司招攬嗎？「好多謝大家咁賞識我，咁想搵我一齊合作，我希望有機會同大家合作。」問到是否因TVB約束才引致分開？她指：「我冇覺得有啲咩約束，只係大家方向、方法，大家未必咁合得來，但大家其實都冇嘢。」她亦很期待將來可以回到TVB工作：「有機會重返舊地我都非常之開心，我亦都唔捨得入面所有嘅朋友同同事。」並指與After Class成員有保持聯絡。至於今日訪問TVB未有派員採訪，她表示「冇乜所謂」，與其他電視台合作亦保持開放態度。
她在之前的訪問中忍不住落淚，原來亦是不捨舊同事：「我啱啱喊，因為我好唔捨得公司入面嘅工作人員，佢哋由比賽陪到我之前，好掛住佢哋，所以感觸落淚。」她亦很想見見最錫她的粉絲：「因為太耐冇同fans見面，都想有個好好嘅聚會，佢哋都好掛住我，希望大家睇到我採訪呢條片都會開心。」現時她會兼顧學業與排戲：「休息嘅時候做到舞台劇相關嘅工作，非常之充實！我會盡力追趕趕急嘅腳步。」
其他人也在看
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
外傭最低工資調升 由 4990 元增至 5100 元 膳食津貼維持不變︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（ 29 日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調 2.2%，由現時每月 4,990 元增加至 5,100 元。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
羅冠聰入境新加坡被拒 拘留 4 小時送回三藩市 內政部證實事件：不符國家利益｜Yahoo
遭港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）晚上到達新加坡時，遭當地邊境人員拘留 4 小時，及後收到通知被拒入境，未獲告知原因，他最後被安排在昨日（28 日）早上登上飛機，返回出發點三藩市。羅冠聰認為，被拒入境是出於政治原因。翻查資料，目前新加坡與香港有移交逃犯協定。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 4 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
29 日本人柬埔寨被迫電騙 中國人做監督 園區內有獅子老虎鱷魚｜Yahoo
亞洲多國平民被誘騙至緬甸、柬埔寨電騙園區工作，時有發生，但日本人中招則較少聽聞。上個月，29 名在柬埔寨因參與詐騙集團工作而被捕的日本人獲釋遣返回國。他們透露，在被禁錮的園區見過獅子、老虎，工作時被中國人監視。曾有表現欠佳甚至想逃走的人，被打火機燒耳朵，或被剝去指甲。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果
千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 3 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
怡和傳香港總部裁員 集團這樣回應
繼旗下惠康與萬寧早前要削減人手後，其母公司牛奶國際(DFI)所屬的怡和集團(星：J36)香港總部上周亦傳出進行小規模裁員。據市場流傳的內部通訊信件顯示，怡和集團小部分員工因應業務重大轉型而受影響，已逐一通知員工，聲稱有關決定是為了未來業務發展。am730 ・ 7 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
何文田倒塌巨樹枝葉遭清除再扶正 學者：不能進行光合作用在「捱餓」
【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」襲港期間，何文田愛民邨一棵樹齡逾50年的巨大細葉榕，被颶風吹至連根拔起倒下，橫跨行人路及對面的花圃，其後房屋署將塌樹扶正，重新植入泥土，冀樹重生。教育大學地理及環境科學講座教授詹志勇今日(29日)在電台節目表示，署方的處理on.cc 東網 ・ 6 小時前
紐時：CIA 局長曾秘密訪華 指控黑客攻擊基礎設施 「鹽颱風」幾乎竊取所有美國人資料｜Yahoo
網絡黑客攻防戰已經成為大國競爭的「戲碼」之一，《紐約時報》昨（28 日）發表報道，指美國官員在 2023 年發現中國國安部控制的黑客入侵關鍵美國基礎設施，植入可能破壞電網、通訊系統和水資源的惡意程式碼，驚動到美方要安排時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），跟中國國安部長陳一新對話，但報道引述有份參與會議的兩名美方消息人士指，中國的入侵行動反而更變本加厲。報道又提到，中國國安部透過一個名為「鹽颱風」的黑客團隊，對他國作出長達數年的大規模網絡入侵，可能已竊取了幾乎所有美國人資料，並對數十個國家構成威脅。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 4 小時前
深圳地鐵兩條新線今開通 縮短跨區通勤時間
【on.cc東網專訊】廣東省深圳市地鐵16號線二期與6號線支線二期於周日（28日）正式開通初期運營，各新開車站在上午11時18分開門迎接乘客。兩條新線投用後，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營總里程達到609.6公里，車站總數達428座，邁入600公里時代。on.cc 東網 ・ 1 天前
男子火鍋放題打包食材 海鮮肥牛塞滿食物盒 職員踢爆勸交還：咁大袋？｜有片
【Yahoo 新聞報道】火鍋放題是不少港人熱衷的用餐選擇，但一般只限顧客在店內食用。今（27 日）社交平台瘋傳影片，一對男女在荃灣一間水產海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，行為令人譁然。Yahoo新聞 ・ 1 天前
進軍日本｜小米在秋葉原展示SU7 Ultra 官方未定具體發售時間 高層透露未來Xiaomi Store將同步賣車
中國電動車市場僧多粥少，不少品牌都積極開招海外市場。其中小米（1810）旗下小米科技日本法人上周五（26日）在...BossMind ・ 1 小時前