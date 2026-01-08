焦點

20歲炎明熹加盟Sony Music做陳柏宇師妹！清新波希米亞造型重拾年輕少女感，甩走老氣「小大人歌姬」形象

20 歲炎明熹約滿無綫後，正式加盟 Sony Music 成陳柏宇師妹！完約後炎明熹自組「然后」工作室，昨日出席新歌發佈並宣佈加盟 Sony Music 大中華區記者會，Gigi 稱今年會主力做歌並嘗試各種新曲風，同場推出最新作品〈風旅〉，清新歌風與以往形象截然不同！

Gigi 除了曲風大換新，形象也讓大家眼前一亮，剪去招牌「短瀏海」髮型，換上清新而俐落的中分瀏海髮型十分好看！配上清新自然的簡單裸妝，整體造型比以往的「登台」妝髮年輕一圈，由「小大人歌姬」變回 20 歲的年輕少女！

換上清新自然新造型 成功甩走「小大人」形象

時裝造型上，為配合全新曲風也換上時尚的波希米亞風格，簡單的露肩牛仔上衣，配上同色系牛仔長裙，飾以現時大流行的復古風民族粗皮帶，帶 Y2K 千禧年代的文青少女感。逐漸擺脫以往的「小大人」的過份性感及成熟造型，更見個人風格及個性。

以往 Gigi 經常被指穿上不適合個人年紀的性感造型，雖然勇氣可加但十分老氣，加上濃豔的舞台化妝，經常有「過於隆重」的小大人登台感。過份搶眼的衣飾遮蓋個人特質，讓大家只能看見「閃亮亮」的浮誇衣服，而看不到真正的 Gigi 獨特個性。

現時 Gigi 私下穿搭低調而簡約，主打黑白灰三色，不過於成熟又更有 20 歲應有的年輕氣質，更見清爽少女感。簡單一件白恤衫、高領針織更清新自然，看起來低調舒服，大家也很期待「全新」 Gigi 的未來發展吧！

