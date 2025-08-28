「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。
今日凌晨，Johnny Yim於社交平台分享聚會照片，Gigi聯同張馳豪Aska、蔡愷穎Lolita、何晉樂Rock、潘靜文Sherman及林智樂Felix等「聲夢學員」為Johnny Yim送上蛋糕補祝生日，齊齊舉V字手勢大合照，關係非常融洽，Gigi心情似乎亦非常好！
日前，Gigi官方後援會上載了Gigi遊日本片段，Gigi除了貫徹搞怪性格外，遇上當地花火大會時更展露感性一面，突然落淚：「我想講，我知道我點解想喊，因為尤其係好大嗰啲煙花，佢要衝到愈上，佢先可以愈震撼，見到佢好努力咁衝上去，所以我就覺得好感動唔知點解，即係佢衝得勁快，然之後就，我要努力綻放。」片尾字幕更配上：「煙花拼盡一生，只為這一刻燦爛，致每天努力綻放的你。」引起一眾Gi炎粉心痛及共鳴，紛紛留言為Gigi打氣，並期待Gigi可以盡快回歸！
其他人也在看
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 3 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 2 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 5 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 23 小時前
香港啦啦隊成員J哥列「許願」禮物清單遭炮轟 網民：當粉絲係水魚ATM
自稱「香港第一黑絲腿」嘅香港金牛職籃啦啦隊成員J哥於今年3月赴台期間，因公開列出指定送禮清單，引發網民強烈不滿。近日事件又再被重提，J哥被指當粉絲係提款機，遭廣泛炮轟。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
南華早報：香港官員缺席比特幣會議 避免與Eric Trump互動
【彭博】— 據《南華早報》報導，一名香港官員和一名立法會議員退出了在香港舉行的亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia)，此前他們接到指示不要與美國總統特朗普的兒子艾力·特朗普互動。Bloomberg ・ 4 小時前
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片大測試！消委會曾測試市面上多款預先包裝薯片、薯條等零食樣本，發現大部份都含有可能令人致癌的丙烯酰胺。薯片、粟米片、蝦片等零食香脆美味，深受大人老少歡迎，卻不利健康，過量進食對健康絕對有一定負擔，這次Yahoo Food嚴選10款高分薯片、蝦片等零食，讓大家食薯片都可以食得安心又放心，即刻睇睇以下10款消委會4星半以上的高評分零食。Yahoo Food ・ 1 天前
洪水橋滙都單日錄17買家「跳船」！發展商殺訂逾千萬！
樓價持續下跌，有部分新盤買家選擇撻訂離場。泛海國際旗下元朗洪水橋現樓滙都第1期，周一(25/8)連環錄得17宗買家終止交易個案，涉及樓價超過1億元，料發展商殺訂逾千萬元。28Hse.com ・ 23 小時前