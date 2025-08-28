炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛

炎明熹Gigi現身聲夢聚會為 Johnny Yim 慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛

《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。

Gigi與一班「聲夢學員」為Johnny Yim慶生

今日凌晨，Johnny Yim於社交平台分享聚會照片，Gigi聯同張馳豪Aska、蔡愷穎Lolita、何晉樂Rock、潘靜文Sherman及林智樂Felix等「聲夢學員」為Johnny Yim送上蛋糕補祝生日，齊齊舉V字手勢大合照，關係非常融洽，Gigi心情似乎亦非常好！

齊齊俾V字手勢

日前，Gigi官方後援會上載了Gigi遊日本片段，Gigi除了貫徹搞怪性格外，遇上當地花火大會時更展露感性一面，突然落淚：「我想講，我知道我點解想喊，因為尤其係好大嗰啲煙花，佢要衝到愈上，佢先可以愈震撼，見到佢好努力咁衝上去，所以我就覺得好感動唔知點解，即係佢衝得勁快，然之後就，我要努力綻放。」片尾字幕更配上：「煙花拼盡一生，只為這一刻燦爛，致每天努力綻放的你。」引起一眾Gi炎粉心痛及共鳴，紛紛留言為Gigi打氣，並期待Gigi可以盡快回歸！

Gigi日前於片段落淚

Gigi分享遊日片段

Gigi分享遊日片段

炎明熹Gigi