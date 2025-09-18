炒股易中伏玄學特徵：紫微斗數盤命宮、身宮及財宮「文昌化忌」蝕多賺少

股市㷫烚烚，有位金融界朋友說了個潑冷水的故事。

一個乞丐早上來到大型街市行乞，大部份檔主都不理會他，祇有少數給他十元、二十元。

那天下午乞丐再來，這次他衣著光鮮，並根據自己細心紀錄的檔號和銀碼，向那些施捨過的人十倍奉還。

街市立時轟動起來。

「嘩！丐幫幫主大灑金錢呀！」

翌日，乞丐乘著豪華房車出現，這次是司機代他討錢了，所有檔主都給他上千元，並且用貨單反轉包著，上面清楚寫明銀碼和檔號。

這樣乞丐和司機在街市兜了一個圈，共收到約十萬元。

但乞丐沒有再回來了。

我們這些聽故事又駁故事的人馬上就質疑：

「低級騙術啫，喺邊度發生㗎？」

「股市！」朋友說。

這故事充滿黑色幽默。

我另一朋友則有血的教訓。

他曾醉心買股票—港股、美股、A股、日股都買過。

他不是祇聽股評人派number那種散戶，也真下過不少功夫，去上過幾萬元的課程結果還是流血不止，恒大一役因槓杆而狂蝕。

本身對玄學有認識的他，試圖研究「死因」何在？他知道自己八字偏弱，以印（生我者）為用，以財（我剋者）為忌，但在一些有印生旺、令自己身強的十年大運，本來可以進財的，但買股票仍然是高買低沽，他於是反覆琢磨，發現在這時段，買物業反而賺到真金，他查看自己的紫微斗數盤，發覺田宅宮有吉曜（田宅宮喻置業情況），但命宮則有「文昌化忌」。文昌本來代表法律、典章，其實也代表文件，股票也是文件之一種，所以他星盤上的「文昌化忌」也喻示股票投資方面會頭頭碰著黑。

後來他找了一些朋友來印證，得了以下結論：凡是紫微斗數盤上進上在命宮、身宮、財宮出現「文昌化忌」，就不宜炒股票了，普通「老散」已常燒傷手，有這「先天缺憾」的就更容易被「放血」了。

做人，要揀賽道。

投資，更要揀渠道。

（按：想知道自己的紫微斗數盤，可以在網上下載免費的紫微斗數App，輸入自己的姓別和出生年、月、日、時，便會看到自己的星盤，若在命宮、身宮、財帛宮見「文昌化忌」，無論是大運或流年，買股票都容易蝕多賺少，甚至一鋪清袋，投資務必小心！尤忌借孖展炒賣。）

作者：黃美雲

黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。



黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。



曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

