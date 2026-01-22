專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
炒蘿蔔糕食譜│炒蘿蔔糕 只要一步再炒更入味
只要加上新年家中常備的紅蘿蔔和芹菜，再加上雞蛋，三幾下便可以炒出一碟香噴噴蘿蔔糕，即睇Yahoo Food食譜：
農曆新年，家家雪櫃都有幾底蘿蔔糕，除了直接煎，不妨可以用來炒蘿蔔糕，只要加上新年家中常備的紅蘿蔔和芹菜，再加上雪櫃必有的雞蛋，三幾下便可以炒出一碟香噴噴蘿蔔糕，當早餐食都不錯！要想炒得好吃，除了要買定東南亞風味的黑醬油和蝦米辣椒醬，炒的時候也要留意點小心得，要先用中細火將蘿蔔糕幾面都煎脆，然後盛起，將其他材料爆香才回鑊，便不會將蘿蔔糕炒爛，即睇如何做炒蘿蔔糕：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
炒蘿蔔糕（2人份量）
需時：20分鐘
材料：
蛋1隻
蘿蔔糕200克
紅蘿蔔1/4條
蒜茸1湯匙
芹菜1棵
黑醬油適量
蝦米辣椒醬1湯匙
芝麻少許
做法：
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
黑糖薑汁千層糕食譜
新鮮薑榨汁，做咗出嚟糕點真係好好味。 今次減糖的份量，糖度剛剛好。，Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技
每逢農曆新年，廚房就是戰場。你是否試過跟足食譜，但蘿蔔糕做出來總有一股揮之不去的苦澀味？或者炸蛋散時一落鑊就燶，又不夠酥脆？其實，這些失敗（中伏）往往不是你手藝差，而是忽略了專業大廚才知道的關鍵細節。今次我們整理了 5 個進階版賀年廚房常犯錯誤，並附上針對性的解決方案。不想今年做節再失手？即睇以下拆解！Yahoo Food ・ 23 小時前
【ElecBoy】家電/廚房電器/美容儀/視聽娛樂產品低至3折、EPS減 $100
輕電器網購平台電器幫 ElecBoy推出「新年財優惠」，由即日至2月22日，以3大階段食糊攻略陪你過肥年！第一階段攻略「預先鎖抵價，早買早享受」由即日起至2月1日，於門市及網店送上多重驚喜，包括網店限定$68優惠碼、13件人氣皇牌預售最抵價、指定付款再減高達 $110及免費除舊服務，再加上門市限定食糊價及EPS 額外優惠，讓你新一年家電升級！YAHOO著數 ・ 16 小時前
炒麵食譜｜豉油皇炒麵
十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法
家常菜香噴噴栗子炆雞 製作時間: 1小時內 份量人數: 1-2人 食材 雞 半隻 栗子 10粒 醃料 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 醬汁 蠔油 1湯匙 生抽 1茶匙 水 250ml 作法: 1 ： 雞斬件 2 ： 雞件加入醃料拌勻醃30分鐘 3 ： 用油將雞件煎香 4 ： 加入栗子和醬汁,加蓋用小火炆20分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
醬汁食譜｜泰式萬用汁
-適用於沾生蝦刺身、清蒸海鮮、燒魷魚、烤豬頸肉等等泰式或其他東南亞美食。 -萬用、百搭、方便 -15分鐘完成 -開party 必備Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
氣炸鍋食譜｜氣炸菠蘿咕嚕肉
平時青椒或三色椒會先走油防變色，有大廚分享熱水加油焯一焯青椒同樣可以做出走油效果，大家有機會可以試試。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞肉食譜｜麻藥雞捲
醬汁跟麻藥蛋一樣，用來浸雞捲都好入味，肉質不會鞋口 詳細做法，睇片啦? https://youtu.be/WcvuoFHgqGQCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and
呢道馬蹄豬肉卷嘅餡料非常豐富，有豬肉、馬蹄、冬菇、蝦米⋯⋯仲有腐皮包住，煎香咗真係好吸引，雖然預備工夫好似多少少，但其實都唔復雜。最重要係呢道菜鮮味得來又香口，家人一定食得開心！Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 1 天前
氣炸鍋食譜｜氣炸三文魚皮
好多人問氣炸三文魚皮需唔需要打魚鱗，焗魚鮫我會選擇打魚鱗，魚皮我大多數唔打魚鱗。今次買了一份比較多嘅三文魚皮，就同大家來一個測試?，之後問屋企食家?喜歡那一碟，大家猜猜有魚鱗定無魚鱗好食啲？答案係有魚鱗更香口。 三文魚皮可在Donki 買，價錢三十幾元。Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味
金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味；蜜餞金蠔食得多，但多數都是家庭版，因為只要金蠔夠肥美，一蒸一煎就可以上枱，簡單好吃。賀年想加點創意吃升級版？不妨參考今次這蜜餞金蠔加強版的做法，原來只要花少少功夫，替金蠔先上味，再煮個特製醬汁一起炒，金蠔味道又會提升一個層次。Yahoo Food ・ 1 天前
蟶子食譜｜蒜蓉牛油蒜蟶子
街市見一兜$80 有十隻蟶子，咁平就帶返屋企蒸嚟食。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜｜冬瓜草菇鮮肉丸湯
可能最近太熱，大家都想煲消暑湯，其中冬瓜湯的影片是最受歡迎，所以今天就來煲冬瓜湯，這個是一個滾湯，冬瓜草菇鮮肉丸湯，這個有冬瓜的清甜味，又有海味的鹹鮮味，消暑之餘又好味，做法簡單快捷，味道鮮甜，屋企人飲完，非常喜歡這個湯。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
菠蘿食譜｜鳳梨餡
自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
年糕食譜｜蔗糖椰汁年糕
🧧賀年食品🧧系列之 🥥蔗糖椰汁年糕🥥 之前整左薑汁年糕，今次輪到整椰汁年糕，各有各好味😋😋 椰汁年糕係我一開始學整年糕時就嘗試整，計落都已經8年前了，當年學整時都有上網爬文，同埋請白老鼠試食，直到依架呢個配方已經好穩定了！！ 食過的親戚朋友都大讚，口感煙un軟糯，軟硬度同椰汁味都啱啱好，非常成功，正呀🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ANdihFm1U/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
零食食譜｜自製乾果零食
自家製作乾果零食。(健康之選)Cook1Cook煮一煮 ・ 45 分鐘前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前