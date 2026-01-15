炒蘿蔔糕食譜│炒蘿蔔糕 只要一步再炒更入味

今年農曆新年比較早，是時候要開始準備辦年貨，今次要分享的就是浸發瑤柱。瑤柱日常也會用到，鮮香的味道令菜式變鮮美。不過用來做新年菜，除非是要釀入瓜甫才講究要用原粒瑤柱，不然其實買瑤柱碎一樣可以做出鮮美的菜式，只要用暖水浸軟，便可以順利拆絲，之後要蒸或炸便看用來做什麼菜式。像這次用來炒烓花，便成了賣相高貴的賀年菜。炒桂花其實沒有花，桂花是指炒成粒粒的蛋，配上爽口的銀芽，和鮮味又香口的炸瑤柱，宴客也非常得體，即睇如何浸發瑤柱，再用來做瑤柱炒桂花：

Yahoo Food ・ 1 天前