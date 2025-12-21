葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
炒飯食譜｜西炒飯做法
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
白飯 2碗
蝦仁 15-20隻
洋蔥碎 1湯匙
三色彩椒 各1茶匙
甘筍粒 1茶匙
火腿粒 2片
腸仔片 1條
义燒粒 1湯匙
調味
鹽 1/4茶匙
糖 1茶匙
雞粉 1茶匙
茄汁 1湯匙
糖醋汁 1湯匙
麻油 適量
作法:
1 ：
蝦仁炒熟盛起備用
2 ：
起油鑊炒香洋蔥碎
3 ：
加入三色彩椒、甘筍粒
4 ：
加入火腿粒、腸仔片、义燒粒，炒勻
5 ：
加入熟蝦仁
6 ：
加入白飯炒勻
7 ：
加入調味，炒拌均勻
8 ：
加入麻油，炒拌均勻即可
