不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象

全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！

「炫富」現象告一段落 家中十套房此情不再

大家還記得那些年的「炫富網紅」嗎？「全身沒八位數不出門」、「家中有十套房」、「全身珠寶過百萬」的日子風光不再，除了因微博「嚴打炫富」外，亦是真正的經濟下行的真實情況。浮誇的網紅行徑引起大家的「獵奇心理」，但看得太多大家也膩了，現在興起的是「破產網紅」，陪伴你走過貧窮的「患難朋友」。

「負家千金」炫窮成潮流 靠著熱度網絡翻身

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

極繁經濟之後，面對突如其來的經濟下行，大家也由「千萬身家」變成「負債千萬」了！最近流行的是破產界網紅「負家千金」，大多經營自己由 10 億家產至破產的「負家」形象，並分享變成「窮光蛋」後的「炫窮」生活。內容偏向實用而貼地，例如用自身購買奢侈品的經驗轉當「穿搭網紅」，與網民一起「炫窮」更具親切感，靠著網絡熱度再度翻身。

（圖片來源：小紅書）

另外，「負家千金」憑自身經驗與大家分享「保值心得」，提供經得起破產考驗的「實用派精品」推介。現時亦興起夫妻雙雙失業的「破產中產家庭」，話題轉為開源節流、節省搏翻身、窮困也能過上好生活等，符合世界經濟現況，現時流行的不再是滿櫃 Hermes，而是用最超值價錢買到 Hermes 平替了～

Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣

