蝦多士食譜｜炸蝦多士做法

非常經典的一款懷舊小食，既適合party小食，亦係高顏值的宴客菜式。用新鮮蝦制作更加鮮味。 1斤中蝦可做12件

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

中蝦 12隻

蝦肉 175g

肥肉 50g

白方包 3塊

白芝麻 適量



調味

鹽 1g

雞粉 2g

糖 4g

生粉 5g

胡椒粉 少許

麻油 少許





作法:

1 ：



取12隻中蝦剥殼留尾，挑腸

2 ：

背部界一刀

3 ：

不要界斷，抹乾水份，少許鹽胡椒粉略醃

4 ：

餘下蝦肉用刀拍扁

5 ：

加入肥肉打成茸

6 ：

加入調味料拌勻

7 ：

攪打至完全起膠

8 ：

麵包用面棍碌薄

9 ：

分四份

10 ：

放上蝦

11 ：

平均抹上蝦膠

12 ：

醮上白芝麻

13 ：

芝麻貼實在蝦膠面

14 ：

150℃油溫，蝦膠向下放入

15 ：

炸至金黃盛起，轉大火滾油炸一分鐘，逼水油份

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55060

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com