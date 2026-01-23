炸醬麵食譜│炸醬麵做法超簡單！五花腩切丁有一個簡易秘訣？

京式炸醬麵跟港式雲吞麵舖的炸醬是不同風味的肉醬，傳統北京做法以濕黃醬作醬料主打，但香港較難買黃醬，可以用磨豉醬來代替，也可以有接近的效果。炸醬主要材料是五花肉丁，但不能切太大塊，吃起來會油膩，但如果肉太軟又很難切細丁，可以先放入冰箱雪至稍硬身，便可以解決這問題，即睇如何製作炸醬麵：

炸醬麵（2人份量）

時間：1小時

材料

炸醬材料：

五花腩250克

大葱1.5條

冬菇(已浸)8隻

薑1小塊

八角3粒

冰糖20克

醬汁

磨豉醬（如有黃醬更佳）150克

甜面醬150克

茄醬50克

紹酒30毫升

浸菇水和清水適量

麵配料

手工刀削麵2份

小青瓜1條

心裡美蘿蔔1/8個

銀芽120克

芫荽2棵

做法

1. 五花腩放冰箱雪至稍硬身，取出先切片，再切條，切成小丁。冬菇切細丁。薑和大葱切碎。

2. 把醬汁材料放入大碗中，加入浸菇水和清水把醬料開勻，加水的程度至能順暢攪拌，稀些也可以。

3. 燒熱約3湯匙油，先爆香半份大葱，加入薑和八角同爆香。加入五花腩肉爆至變白色，再加入冬菇同炒。加入開好的醬汁水，先開中火，邊攪拌至微滾，收小火繼續熬煮至變稠身，期間不要離開火爐，要久不久攪拌一下。

4. 加入冰糖，再煮五分鐘，熄火，加入餘下半份大葱，炸醬完成。把麵烚熟，銀芽灼20秒撈起，青瓜和心裡美切絲，將所有材料排碗中，淋上炸醬即成。

