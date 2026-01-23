炸醬麵食譜│炸醬麵做法超簡單！五花腩切丁有一個簡易秘訣？

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
炸醬主要材料是五花肉丁，但不能切太大塊，吃起來會油膩，即睇Yahoo Food食譜：
京式炸醬麵跟港式雲吞麵舖的炸醬是不同風味的肉醬，傳統北京做法以濕黃醬作醬料主打，但香港較難買黃醬，可以用磨豉醬來代替，也可以有接近的效果。炸醬主要材料是五花肉丁，但不能切太大塊，吃起來會油膩，但如果肉太軟又很難切細丁，可以先放入冰箱雪至稍硬身，便可以解決這問題，即睇如何製作炸醬麵：
炸醬麵（2人份量）
時間：1小時
材料
炸醬材料：
五花腩250克
大葱1.5條
冬菇(已浸)8隻
薑1小塊
八角3粒
冰糖20克
醬汁
磨豉醬（如有黃醬更佳）150克
甜面醬150克
茄醬50克
紹酒30毫升
浸菇水和清水適量
麵配料
手工刀削麵2份
小青瓜1條
心裡美蘿蔔1/8個
銀芽120克
芫荽2棵
做法
1. 五花腩放冰箱雪至稍硬身，取出先切片，再切條，切成小丁。冬菇切細丁。薑和大葱切碎。
2. 把醬汁材料放入大碗中，加入浸菇水和清水把醬料開勻，加水的程度至能順暢攪拌，稀些也可以。
3. 燒熱約3湯匙油，先爆香半份大葱，加入薑和八角同爆香。加入五花腩肉爆至變白色，再加入冬菇同炒。加入開好的醬汁水，先開中火，邊攪拌至微滾，收小火繼續熬煮至變稠身，期間不要離開火爐，要久不久攪拌一下。
4. 加入冰糖，再煮五分鐘，熄火，加入餘下半份大葱，炸醬完成。把麵烚熟，銀芽灼20秒撈起，青瓜和心裡美切絲，將所有材料排碗中，淋上炸醬即成。
