香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 香港啟德帝盛酒店誠邀旅客透過其「願望成真1-2-3」住宿計劃，打造個人化的香港之旅。賓客可享兩晚住宿高達 75 折優惠，並可從九項禮遇中自選三項，無論是休閒或商務旅客，均能兼享現代奢華與地道本地體驗。





為不同旅客打造個人化香港之旅—啟德帝盛酒店推出「願望成真1-2-3」住宿計劃



官網預訂尊享：三項自選禮遇 為不同旅客量身打造的個人化住宿體驗



家庭及休閒旅客可選擇九龍城「小泰國」特色小店提供的地道小食券，包括雞蛋仔、斑蘭冰心包或「香港好椰」甜品等；同時還可享雙人免費早餐、客房升級或免費八達通卡，輕鬆暢遊全城。



商務旅客則可挑選九龍站機場快綫單程車票、免費西裝熨燙服務，或本地數據 SIM 卡，隨時保持聯繫，讓商務出行更安心。



香港啟德帝盛酒店毗鄰香港全新地標啟德體育園，這座地標性場館匯聚世界級演唱會與國際體育盛事。酒店賓客可使用酒店專用閘口及通道直達主場館及啟德零售館。酒店亦提供免費穿梭巴士服務來往 AIRSIDE 大型購物商場及啟德港鐵站，讓賓客更便捷地出行購物與探索這座城市。



入住啟德帝盛酒店的休閒旅客可遊覽九龍寨城公園，細味這座城市的歷史故事；或到訪前啟德機場跑道公園，了解航空歷史。美食愛好者則可漫步九龍城「小泰國」，品嚐正宗東南亞風味，或享受精緻潮州佳餚。



啟德帝盛酒店設有 373 間現代設計的客房，包括三人客房、四人客房、相連客房及露台套房，是與好友或家人同行的理想之選。酒店餐飲設施包括Jin Bo Law天台酒吧，啟福樓粵菜及Siete Ocho西班牙川菜。



立即於香港啟德帝盛酒店官方網站預訂，展開專屬「您」的地道香港之旅。



關於香港啟德帝盛酒店

作為帝盛酒店集團的旗艦酒店，香港啟德帝盛酒店坐落於歷史悠久的啟德區，為賓客提供現代化的五星級住宿體驗。酒店緊靠啟德體育園，設有專屬通道直達主場館，並提供免費穿梭巴士前往 AIRSIDE大型購物商場 及啟德港鐵站。



賓客可於 373 間時尚客房及套房中選擇，包括適合家庭入住的三人客房、四人客房、相連客房及套房，以至尊貴寬敞的總統泳池套房，並盡享戶外無邊際泳池、24 小時健身中心、Jin Bo Law 天台酒吧，以及啟福樓（粵菜）與 Siete Ocho（西班牙川菜） 的多元化餐飲體驗。



