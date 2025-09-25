為了看中島健人！日粉偽造證件來台被抓出場

▲中島健人本月來台開唱，演唱會現場有日本粉絲偽造證件入場，遭工作人員報警處理。今（25）日星達拓娛樂發聲，表示相關行為無法容忍。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 日本男星中島健人本月14日來台，在Zepp New Taipei舉辦海外專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，沒想到現場卻傳出，有日本粉絲偽造外國人居留證入場，被工作人員發現後報警處理。今（25）日中島健人所屬公司星達拓娛樂嚴正發聲，表示不會容忍相關行為，呼籲粉絲遵守演唱會規矩。

日粉偽造證件買票 只為了看中島健人

中島健人的首次海外專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」採用實名制抽票，28歲的日本籍女性為了增加自己獲得好位子的機率，偽造了居留證以便購票。

演唱會當天，該名日籍女子為了讓自己在更近的距離看中島健人，不僅在場內找其他粉絲換票，還因為惡意推擠其他觀眾被檢舉，工作人員上前確認證件時，發現對方拿出的是假居留證，為此工作人員原地報警，該女子還一度躺在地上耍賴，場面一度混亂。

警察到場後，該女子承認自己為了增加抽中門票的機率，在日本家中自己P圖做了假居留證，在靠著不同的證件號碼上網購得門票。最後該女被以偽造文書罪送辦，經過檢察官問訊後無保請回。

▲中島健人擁有超高人氣，來台灣開唱許多粉絲朝聖。（圖／記者林柏年攝）

星達拓嚴正發聲：相關行為無法原諒

事件經過近兩週，中島健人的經紀公司星達拓娛樂今日發聲，表示偽造證件是非常嚴重的犯罪行為，日前在中島健人演唱會中發生的事件，經過媒體報導受到了許多關注，「該行為發生在海外，不僅會影響未來舉辦公演的機會，還會造成國家之間的信用問題，是絕對不能容忍的行為。」最後呼籲粉絲透過正當管道購入門票，並且攜帶合法的身分證件，才能在安全、安心的狀況下享受偶像的演出。

