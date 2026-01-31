為了節省播映時間 奧斯卡取消部分提名人士現場表演惹爭議

【on.cc東網專訊】《第98屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月16日早上舉行，而近日被爆主辦方「美國影藝學院」為了縮短電視直播時間而作出特別改動，就是取消部分角逐「最佳原創歌曲」的提名人士傳統表演。

根據「美國影藝學院」向「歌曲」提名人士傳送的信件中表示今屆只有大熱動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）的提名歌曲《Golden》與《罪人們》（Sinners）的歌曲《I Lied to You》兩首歌曲會於現場表演，至於其他入圍的電影歌曲包括第17次入圍「奧斯卡」美國唱作女歌手Diane Warren為自己的紀錄片《Diane Warren: Relentless》主唱的《Dear Me》、《鐵路夢影》（Train Dreams）歌曲《Train Dreams》以及《Viva Verdi!》的歌曲《Sweet Dreams of Joy》都不會於頒獎禮上表演。

雖然「美國影藝學院」強調所有「最佳原創歌曲」提名歌曲會將完整地融入電視直播中，但仍然惹來外界批評，認為「美國影藝學院」的做法有「大細超」之嫌。其中有網民替沒有機會於「奧斯卡」表演的歌手不忿，認為他們失去了於「奧斯卡」演出顯實力的一生一次機會。第17次入圍「奧斯卡」的Diane Warren對節目監製的決定大為不滿，她公開批評：「對我與所有提名人士不公平，因為你只選兩首歌曲作現場表演。真正值得獲得提名這份尊重的，是我的同行藝術家們，對吧？我是這麼看的。把所有歌曲都放出來。要嘛我們全部獲獎，要嘛一個也得不到，這才是應有的結果。」

