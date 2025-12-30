為何付出越多對方越不珍惜？｜愛情不是靠感動而是靠價值｜對人好也要看對象

很多女生在感情中都有一個很大的誤解，以為只要自己對男方好，無微不至，甚至自我犧牲，對方就會感動，從而更愛自己。

可是，現實又真的是如此嗎？

她命宮天機化忌，巨門，天福，對宮無主星只有地空；財帛宮有天同，紅鸞，天貴，旬空，事業宮有天龯，貫索，夫妻宮有太陽，太陰化權，地劫。

此命格局被天機化忌沖破，也無財星，代表運勢反覆；再加上天同，巨門等星，容易有情緒，心情容易不穩；工作上破折非常多。

感情方面，夫妻宮太陽太陰本好，但有化權，代表配偶容易有主導權，自己容易聽對方話，弄得不好容易被情緒勒索。

再加上命見旬空，貫索，想事情容易想偏，想得太過複雜的時候，就容易被伴侶控制而沒有看現實情況，幫助自己做最好的決定。

她是「付出型」人格，感情大過天，從少到大就沒有安全感，所以拍拖的時候都只會著重對方，很怕對方突然離開。

她和男朋友拍拖三年，開始時男方對她千依百順，讓她墜入愛河，也以為從此找到幸福；雖然男朋友工作很一般，人工比自己少一大段距離，但她覺得只要有愛情，兩個人就沒有解決不了的問題。

往後男朋友對她越來越差，不停呼呼喝喝，但她沒有自己主見，只覺得如果沒有了這個男人，她就很難再找另外一個；而她男朋友也確實這樣告訴她，讓她很不安。

就這樣惡性循環，她越害怕，就越對他好；開始時只是忍受著他的脾氣，但到後來男朋友說沒有錢，她就負擔起屋租，平日的生活費也是由她一力承擔。

但男朋友沒有因此而覺得滿足，相反知道她不會離開就變本加厲，到最後她儼如家裏的工人一樣，全部家務都由她來做，讓她覺得很累。

及後，因為家裏開支嚴重不夠，她晚間及假日找了兼職來做，幫補家計。

朋友也曾勸過她，說這個人不是好人；她雖然心裏明白，但卻跟朋友說沒辦法，因為是自己的選擇；朋友見她也不會有甚麼改變，也就不方便再說下去。

她不停問自己，為何自己越來越對他好，但對方卻對自己越來越差。

努力付出有回報嗎？絕不！她最近發覺他行為有異常，常常在晚上很夜也不回家；直至有一天她發覺原來他在外面認識了女生。

她真的感到傷心欲絕，付出去的東西收不回來，要離開又不捨得，她不知道該怎樣做。

其實，這在感情上是必然發生的結果，如果你現時也在感情中充當「媽媽」或「提款機」的角色，只求付出不問收獲，請你務必細看以下三個重點。

1. 愛情是等價交換，不是單方面付出

你要明白一個很現實的道理：愛情本質上是一場等價交換。男人愛你，是因為你有「價值」，這個價值可以是你的外表，你的內在性格，溝通技巧，等等，都可以。

但你看人，人看你，你自己有等價交換條件，也要看看對方有甚麼和你交換；在這個例子當中，男方幾乎無付出，全部經濟都要女方承擔，已經是一個大問題；再到後來這個男人根本就對她不好，向她施行情緒勒索，只是女方覺得愛情不應該計較而一起繼續下去而已。

如果是這樣的話，這段關係就會嚴重對女方不利；但感性人都是這樣，不捨得，習慣了，沒辦法；不停用籍口去開脫自己，卻無半點行動去改變。

其實她一早看到不對勁，絕對有機會可以改變，但她沒有；相反，她錯誤地以為只要再努力付出多一點，情況就會改變，結果當然越來越差。

2. 長期關係不單是愛情，而是生活

很多感性思維的女生，以為兩個人只要有愛就是一切，甚麼問題都可以解決；其實當然大錯特錯。

剛開始時，大家必然有愛情而互相吸引，但去到感情穩定期，即三個月之後，對方的經濟，性格，人品，生活習慣，價值觀就變得很重要；這個男人根本就不愛她，和她一起只是不想付出而有收獲而已。

對方全贏的遊戲沒有人會玩，但偏偏感性人因為沒有邏輯，最願意投入其中，努力浪費自己青春，而一點也不介意。

兩個人的關係，有可能真的要一段時間才能看得出來；不過理性人和感性人的分別是，理性人會在明白後果斷離開，感性人即使明白了也努力裝出不明白而繼續下去。

因此，感性人愛情常常失敗，其實她們在何時也有改變的可能，只是她們不願意。

別想著甚麼都聽對方，甚麼都自己付出，努力做個工人對方就必然會欣賞，這在現實世界上是不存在的；你的付出，也要放在對的人，要有價值。

3. 停止自我幻想，建立底線，有執行力

要改變這個局面很簡單，她必然要停止無止境的付出，以及果斷切割不值得花心力的愛情。

她要做的，不是做得更多，而是越做越少；她一定要將專注力放回自己身上，擴闊社交圈，將時間分配在其它東西上，提升自己的價值；無論是刻意打扮，讓自己更漂亮，還是專注於事業發展也可，但就絕不是不停為這個男人付出，而最後一無所有。

記住，有質素的感情是互相尊重及重視的，如果自己要靠卑微付出來維持一段關係，那這段關係本身就是錯的。

希望這篇文章能夠幫助到你。