為何特朗普不撐馬查多上位？ 《華郵》：接受諾貝爾和平獎是「終極罪孽」

美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，人們一度以為諾貝爾和平獎得主馬查多上位毫無懸念，美國總統特朗普卻向她大潑冷水，批評她在國內沒有得到尊重。《華盛頓郵報》周日（4 日）一篇報道引述兩名接近白宮的人士解釋，特朗普不撐馬查多，是因為她決定接受特朗普夢寐以求的和平獎，這是她的「終極罪孽」。

接受白宮人士：若她當初拒絕領獎，今天便是總統了

題為《美國「管治」委內瑞拉的計劃一片迷霧》的報道中，《華郵》引述兩名接近白宮的人士指出，特朗普對提拔馬查多缺乏興趣，即使她最近一再捧承特朗普。原因是，她決定接受諾貝和平獎，而這獎項正是特朗普公開渴求的。

其中一名消息人士說，馬查多曾經表示把獎項獻給特朗普，但她接受和平獎本身是個「終極罪孽」。該人士說：「要是馬查多當初拒絕接受和平獎，說『我不能接受，因為這是特朗普的』，今天她就是委拉瑞拉總統了。」

自 2024 年 7 月馬杜羅重選爭議後，委內瑞拉反對派領袖馬查多一直藏身逃避追捕。上周六、即美軍綁加馬杜羅當日，馬查多表示「自由時刻」已經來臨，並在聲明中提出年半前本應獲選的反對派候選人 Edmundo Gonzalez Urrutia 應當即時履行他的憲法職責，即就任總統。自上月（12 月）現身和平獎頒發地點奧斯陸後，馬查多目前仍身處國外，而 Gonzalez 亦在選舉後逃亡至西班牙，二人很難動員委內瑞拉人民上街表態。

外界一度以為馬查多應可接任總統，但特朗普上周六在一個記者會向她大潑冷水，認為要她做領袖「很難」，因為她在國內沒有足夠支持和尊重。他說自己可以與馬杜羅的副手羅德里格斯合作，形容她基本上願意做一些美國認為必須而可以讓委內瑞拉再次偉大的事。