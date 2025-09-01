為俄侵烏辯護 蒲亭將烏克蘭危機歸咎西方

（法新社天津1日電） 俄羅斯總統蒲亭今天在上海合作組織峰會中，試圖為其對烏克蘭的軍事行動辯護，並將這場已持續3年半、造成數以萬計人喪生，並重創烏東大部分地區的衝突歸咎西方。

蒲亭（Vladimir Putin）在中國天津舉行的上合組織峰會說：「這場危機並非起因於俄羅斯進攻烏克蘭，而是源自於烏克蘭發生一場由西方支持和挑起的政變。」

他說：「釀成這場危機的第2個原因，是西方不斷嘗試將烏克蘭拉進北大西洋公約組織（NATO）。」（編譯：劉文瑜）