為受虐兒而唱！王瞳延續艾成的愛

[NOWnews今日新聞] 男星艾成逝世3週年，24日晚間王瞳與霸氣樂團重新合體，現身「台灣愛與希望國際關懷協會」的慈善晚會，為受虐兒開唱，王瞳表示，她相信演唱的當下，艾成在天上同時也在台上，和大家站在一起，沒有缺席。
相隔天上人間 共同關心受虐兒
王瞳表示，「3年前的今（24日）天是艾成的告別式，對我而言，選在這個特別的日子演出，意義非凡。艾成並沒有缺席，我相信他也在天上，與我們一起在舞台上。」她與團員們演唱了艾成的創作曲《傑作》與《永遠》，歌詞與旋律很有能量，觸動在場每一個人的心，台下的粉絲也為之動容。
王瞳表示，4年前與協會結緣，與艾成曾兩度造訪受虐兒，轉眼間他已離開3年，還是想念他，一切彷如昨日。3年前的8月24日是艾成告別式，今年同一天能受邀出席晚會，很有意義，「我很記掛著這些孩子，這是屬於我們倆的美好回憶，非常有意義，而自2021年連續四年，持續的參與演出，跟執行長鄧馨庭比起來，我都覺得還不夠。」
王瞳對感情不拒絕不設限 一切交給緣份
當晚台下歌手張芸京也驚喜現身，王瞳特別感謝好友力挺，她表示，這一年來對社會新聞凱凱事件，感觸良多，「這個協會就是在補救受虐兒，因此與執行長討論日期，我就覺得在3年前艾成告別式的這一天，非常的有意義，當年與艾成一起初次造訪協會，艾成不在了，但他的愛依然會持續的關懷著受虐兒少們，這也是我想念他的方式，與霸氣樂團合體演出，演唱大家熟悉的歌曲，我想在他在天上看到團員齊聚為愛心獻唱應該會很開心，霸氣樂團的新歌，目前已經創作出來了，還在構思企劃，希望能盡快推出。」
提到近況，王瞳日前上節目被星座專家唐綺陽預告身邊會出現對的人，王瞳表示，對於感情不拒絕也不設限，一切都交給緣分。對於高齡16歲的愛犬哈噜，王瞳則擔心表示去年愛犬九月發病以來，「每兩天就要打點滴，因為拍戲又要照顧病中的哈嚕，我就近在林口租屋照顧，現在就是相處一次就少一次，因此盡量陪伴牠在最後的日子，艾成生前也十分的疼愛牠，醫生告知因為年紀大了，這是不可逆的，我已做好心理準備，坦然面對的珍惜把握，陪伴走牠最後一哩路。」
