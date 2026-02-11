狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
為國安通緝女兒處理財產 港人遭裁定罪名成立
（法新社香港11日電） 香港一名男子因為協助遭警方國安處通緝的女兒處理財產，結果遭警方依國安條例起訴，今天遭法院裁定罪成，成為相關罪名首例。
被告為郭賢生，68歲，女兒叫郭鳳儀，現居美國。香港警方年前指郭鳳儀涉嫌違反維護國家安全條例而予以通緝。
去年5月，警方國安處逮捕了郭賢生，指他涉嫌協助郭鳳儀更改保單內容，以及企圖提取保單結餘，其後依國安條例的「企圖處理潛逃者財產罪」起訴他。
據報導，西九龍裁判法院今天裁定郭賢生罪名成立，押後至2月26日判刑，期間被告需要收押；這是香港首次有人因為協助警方國安處通緝犯而遭起訴及定罪。
郭鳳儀生於香港，早年在港讀書，高二轉到挪威留學，其後再到美國紐約大學就讀新聞與哲學。
2019年香港爆發「反送中」運動，郭鳳儀曾發起「全球登報眾籌計畫」，並參與匿名網路聯絡及活動，之後前往美國居住。
2021年9月至2022年2月期間，郭鳳儀曾以「香港民主委員會」要員身分在外國出席會議及活動，並會唔外國政客及政府官員，請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他行動。
2024年12月24日，保安局根據國安條例通緝郭鳳儀，指她是「指明危害國家安全罪行的潛逃者」。
香港一眾「工人姐姐」有福了！李嘉誠基金會延續對社會的關懷，今年再度宣布與香港迪士尼樂園合作，邀請 5,000 名 外籍家庭傭工免費暢遊樂園！ 今次活動不但名額加碼，更是「全包宴」，由門票、餐飲到交通費都由基金會「包底」，讓姐姐們可以暫時放下繁重家務，享受一個夢幻假期。即睇活動日子及受惠詳情！